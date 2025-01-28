Bluesky, TikTok'u Göze Kestirdi: Kullanıcıları Toplayacak Özellik!

TikTok'un Amerika Birleşik Devletleri'nden yasaklandığı ilk andan itibaren birçok sosyal medya platformu TikTok kullanıcılarını çekmeye çalışıyor. Instagram ve X bu konuda en hızlı hareket eden platformlar olarak öne çıkarken her geçen gün ismini daha da geniş kitlelere duyuran Bluesky boş durmuyor.

Öyle ki Bluesky, şimdi de TikTok kullanıcılarının platformda aradığını daha hızlı bulmasını sağlayacak bir özellik getiriyor. Bluesky, son güncelleme ile kullanıcıların profiline yeni bir bölüm ekledi. Bu bölüm, tahmin edilebileceği üzere videoları içeriyor.

Kullanıcıların yayınladığı tüm videolar burada sıralanıyor. İster kendi paylaştığı ister diğer sosyal medya platformlarından alınmış görüntüler olsun, hepsine yeni video bölümünden ulaşılabiliyor. Önceden zaten medya bölümü mevcuttu ama bu fotoğrafları da içeriyordu. Video bölümü ise tamamen videolara odaklanıyor.

Bluesky, TikTok Kullanıcılarını Çekmeye Çalışıyor

Bu aslında Bluesky'ın TikTok kullanıcılarını sosyal ağa toplamak için attığı ilk adım değil. Birkaç gün önce de trend videolar özelliği getirdi. Bu özellik tıpkı TikTok, YouTube Shorts ya da Instagram Reels'e benzer şekilde çalışıyor.

Kullanıcı profiline getirilen videolar bölümüyle de kullanıcıları daha fazla Bluesky kullandırmaya çalışılıyor. Bluesky tamamen sosyal ağlarda genellikle video izleyenlerin dikkatini çekmeyi amaçlıyor.

TikTok kullanıcılarının platformu kullanmasının en önemli sebeplerinden birinin eğlenceli videolar izlemek olduğu göz önüne alınacak olursa Bluesky'ın rekabette önemli bir adım attığı söylenebilir.