Threads Bu Gidişle X'e Fark Atacak: Kullanıcı Sayısı Şaşırttı

Instagram'ın bir tür uzantısı olarak ortaya çıkan Threads, X'i terk eden kullanıcı sayısının her geçen gün daha da artmasından faydalanıyor. Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Threads'in kullanıcı sayısını açıkladı.

Zuckerberg'e göre Threads, aralık ayından bu yana 20 milyon kullanıcı daha kazanarak 320 milyon aylık aktif kullanıcı sayısına sahip hâle geldi. Uygulamanın daha Kasım 2024'te 275 milyon kullanıcısı olduğu göz önünde bulundurulursa ne kadar kısa sürede büyüdüğü kolaylıkla fark edilebilir.

Threads Çoğu Rakibinin Önüne Geçti

Aylık kullanıcı sayısındaki artışın büyüklüğü özellikle Meta gibi bir şirket için çok şaşırtıcı olmayabilir fakat bunu şu an içinde bulunduğu koşullara rağmen yaptı. Her ne kadar X'e rakip olarak piyasaya sürülse de tek rakibi X değil.

Threads'in şu an karşısında Mastodon, Bluesky gibi büyük sosyal ağlar bulunuyor. İlk çıkışında elde ettiği başarının üzerinde ise Instagram'a bağlı olması büyük rol oynadı. Tabii ki tek başına Instagram onu alanında bir numaralı tercih hâline getirmez. Bunu bilerek rakiplerine yetişmeye çalıştı.

Her geçen gün daha kullanışlı özellikler kullanıma sunan Threads büyümeyi sürdürüyor. Onun rakibi Bluesky ve X'te ise bir durgunluk söz konusu. Bluesky'ın kullanıcı sayısında Aralık 2024'te aylık %10'dan daha az bir artış gözlemlendi. Şu andaysa 26 milyondan biraz fazla kullanıcıya sahip.

Meta, Threads'in Büyümesini Değerlendirecek

Threads her geçen gün büyüyor. Arkasında ise Meta gibi büyük bir teknoloji şirketi var. Threads'in reklamsız bir yer olarak kalması elbette beklenemezdi. Öyle ki Meta şu anda Threads için reklam testlerine başlıyor.

Başlangıçta Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki küçük bir grupla denemeler yapacak. Daha sonrasında Threads'te reklamlar daha geniş kitleler tarafından görülmeye başlanacak. Bu büyüme, Meta'nın Threads'i gelir kapısına dönüştürmesi açısından iyi olabilir ancak kullanıcılar açısından en azından uzun vadede pek iyi sonuçlanacağı söylenemez.