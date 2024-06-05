Meta Quest 3'e Özel Hitman Oyunu Geliyor: Yapılan İyileştirmeler Neler?

Hitman 3 VR: Reloaded, yeni bir tanıtım fragmanı ile duyuruldu ve Meta Quest 3'e özel bir başlık olarak yaz mevsiminde piyasaya sürülecek. XR Games tarafından geliştirilen bu oyun, "eşi benzeri olmayan, bağlı olmayan ve rakipsiz bir VR deneyimi" olarak tanımlanıyor.

Hitman 3 VR: Reloaded ve Meta Quest 3 Bağlantısı

Ancak, hayranlar hızla eleştirilerde bulundu. PC versiyonunda uzun zamandır rapor edilen yaygın sorunlar var ve Hitman 3 VR: Reloaded'ın aynı zamanda PSVR2'ye de port edilmesi gerektiği genel kanaat olarak dile getirildi.

Yeni fragmanın yayınlanmasının ardından oyunun ön siparişleri başladı ve belirtilen fiyatta %10'luk bir indirim uygulandı. XR Games'e göre, Hitman 3 VR'a bu "Reloaded" etiketini haklı çıkarmak için bir dizi önemli iyileştirme yapıldı.

Fakat Reloaded sürümünün Meta Quest 3'e kilitlenmesi, daha fazla tüketicinin oyunun dışında hissetmesine neden oldu. Bu durum, oyunun yalnızca belirli bir platformda sunulmasına yönelik tepkileri artırdı ve oyuncular arasında hayal kırıklığı yarattı.