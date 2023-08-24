Meta Quest 3'ün Kutu Açılım Videosu Sızdı: İşte Cihazın Yepyeni Tasarımı!
Tasarımda inceliğe gidilen Meta Quest 3'ün kutu açılım videosu tanıtımdan önce sızdı. İşte detaylar ve Meta Quest 3 kutu açılım videosu!
Meta Quest 3 (diğer adıyla Oculus Quest 3) artık resmileşti ancak Eylül veya Ekim ayına kadar satışa sunulmayacak. O zamana kadar sanal gerçeklik başlığına daha erken bir bakış atmak istiyorsanız cihaza yönelik bir kutu açma videosu internete düştü.
X'deki (eski adıyla Twitter) @ZGFTECH hesabından paylaşılan bu videoda yeni cihaza ve beraberinde gelen kontrolcülere göz atabiliyoruz. Meta daha öncelerde başlığın tanıtım görüntülerini zaten yayınlamıştı ancak ilk kez canlı kanlı olarak görebiliyoruz.
Meta CEO'su Mark Zuckerberg tarafından açıklandığı üzere Meta Quest 3 kendisinden önce gelen Oculus Quest 2'den yaklaşık %40 daha ince.
Meta Quest 3 Kutu Açılım Videosu
Quest 3 leaked early again #metaquest #Quest3 pic.twitter.com/KfjXx5Qxi7— VR Panda. Alex From CHN (@ZGFTECH) August 23, 2023
Quest 2'nin ilk olarak köpük dolgu ile gönderildiğini, Meta'nın cilt tahrişi şikayetlerine köpüğü silikonla değiştirerek yanıt verdiğini hatırlayabilirsiniz. Bu yaklaşımın yeni cihazda da devam ettiğini görebiliyoruz.
Meta Quest 3 ile ilgili tüm detayları, satın alabileceğimiz tarih de dâhil olmak üzere 27 Eylül'de Meta Connect etkinliğinde öğreneceğiz.
Meta Duyurdu: Roblox, Quest VR Kulaklıklarında Oynanabilecek
Meta bugün yayınlamış olduğu bir blog gönderisinde çok oyunculu oyun özelliğine sahip Roblox oyunu ile birlikte bir proje üzerinde çalıştıklarını belirtti.
Peki sizin Meta Quest 3'ten beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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