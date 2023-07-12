Meta Duyurdu: Roblox, Quest VR Kulaklıklarında Oynanabilecek

Meta bugün yayınlamış olduğu bir blog gönderisinde çok oyunculu oyun özelliğine sahip Roblox oyunu ile birlikte bir proje üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Teknoloji şirketi, Roblox’un önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacak bir beta programı ile Quest VR kulaklıklarına geleceğini duyurdu. Kullanıcılar deneme testleri sona erdikten sonra oyunu Quest 2 ve Quest Pro'da da oynayabilecekler.

Roblox Meta ile İş Birliği Yaptı

Meta yaptığı açıklamada Roblox'un VR cihazlarını desteklemek için gereken oynatıcı komut dosyalarının bazılarını otomatik olarak yayınladığını ve genellikle VR'de değişiklik yapılmadan çalışabildiğini keşfettiklerini söyledi.

Oyunseverlerin en çok sevdiği oyunlar arasında yer alan Roblox, şu anda 15 milyondan fazla kullanıcıya sahip. Gelecek olan Roblox Quest sürümü ile oyun daha fazla kullanıcıya ulaşacak. Roblox platformlar arası oynamayı destekleyecek ve kullanıcıların Xbox, mobil ve masaüstünde oynayan oyuncularla ortak bir oyun deneyimi yaşamasını sağlayacak.

Meta ile Roblox arasındaki bu birliktelik sanal gerçeklik gözlükleri ve oyun piyasasını daha da yakınlaştıracak. Deneme testleri yapılan bu yeniliği kullanıcıılar piyasaya sürüldüğünde Meta Quest Store'dan indirebilecekler.

Roblox bu birliktelik öncesinde de görüntü işleme teknolojisiyle alakalı çalışmalar yürütüyordu. Son olarak Valve Index, HTC Vive ve Oculus Rift gibi PC tabanlı başlıklar ile sanal gerçekliği denemişti.