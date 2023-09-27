Apple Vision Pro'nun En Büyük Rakibi Meta Quest 3 Satışa Çıktı!

Apple, Vision Pro satışlarını artırabilmek adına planlarında değişiklik yaparken en büyük rakibi Meta da boş durmadı. Mark Zuckerberg Facebook'ta yaptığı bir canlı yayında Meta Quest 3'ü tanıttı.

Sanal ve artırılmış gerçeklik endüstrisindeki en büyük iki isim birbiriyle yarışırken sosyal medyada ürünlerin kalitesi konuşulmaya başlandı bile. Meta Quest 3, önceki modellerden farklı olarak gelişmiş özellikleriyle dikkat çekiyor.

10 Ekim'de Satışa Çıkıyor!

Sanal gerçeklik gözlüğü Meta Quest 3, 10 Ekim'de 499 dolara satışa çıkacak. Meta'nın üçüncü sanal gerçeklik gözlüğünün ekranı, önceki modellerine göre uzun süreli kullanımlar için bazı değişikliklere sahip olacak.

Önceki modele göre Meta Quest 3'ün %40 daha ince optiğe sahip olacağı söyleniyor. Böylece gözlüğün kullanımı çok daha rahat olacak. Daha keskin bir görüş sağlayan gözlükte yakındaki nesneleri daha iyi algılayabilen bir derinlik sensörü olacak.

Ayrıca göz bebekleri arasındaki mesafesi (IPD) için bir de kadran olacak. Böylece kullanıcılar hem daha ince hem de daha kullanışlı tasarımıyla Meta Quest 3'ü deneyimleyebilecek. Ayrıca şirketin Touch Plus adlı kontrolcüleri de yeniden tasarladığı söylendi.

Quest 3'ün kontrolcüleri, hâlâ Quest Pro kadar gelişmiş değil. Kullanıcılar her ne kadar kendi kendini kontrol etmek zorunda kalsa da kumandalardaki dokunsal geri bildirimler sayesinde artan performansı hissedebilecek.

Cihazın 128 GB’lık modeli 499 dolar fiyat etiketiyle piyasadaki yerini alacak. 512 GB’lık modeli ise 649 dolardan satışa çıkacak.

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