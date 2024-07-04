Meta Quest, Son Güncellemesiyle Vision Pro'yu Geride Bırakacak!

Meta, Apple'ın Vision Pro kulaklığıyla rekabette öne geçmek için yeni bir hamle yaptı. Şirket, Quest'in son beta sürümünde altı pencereyi aynı anda çalıştırmayı mümkün kılan bir güncelleme yayınladı. Peki kullanıcılar, bu altı pencere desteğini nasıl kullanacak? İşte ayrıntılar…

Meta Quest’in Altı Pencere Desteği Ne Sunuyor?

Meta'nın bu hamlesi, VisionOS'un sunduğu esnekliğe yanıt olarak görülüyor. VisionOS, kullanıcıların sanal ortamlarında pencereleri istedikleri gibi konumlandırmalarına ve boyutlandırmalarına olanak tanıyor.

Meta'nın altı pencereli yeni arayüzü, üç sabit konumlu ve üç serbest hareket edebilen pencerenin birleşiminden oluşuyor.

Ancak görsel açıdan Meta'nın arayüzünün Vision Pro'yu geride bıraktığını söylemek zor. Görüntülerde kare hızı düşüklüğü ve genel görsel cila eksikliği oldukça göze çarpıyor.

Ayrıca, Meta'nın altı pencereli yeni arayüzün sunulmasına rağmen hala geliştirme aşamasında olduğunu unutmamak gerekiyor. Şirket, arayüzün görsel kalitesini ve işlevselliğini önümüzdeki aylarda daha da geliştirmeyi hedefliyor.