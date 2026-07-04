Meta'nın Ray-Ban Akıllı Gözlüklerindeki En Büyük Eksiklik Giderildi

Meta, uzun bir zamandan beri Ray-Ban akıllı gözlükleri ile geniş bir kullanıcı kitlesinin beklentilerini karşılıyor. En çok sevilen özelliklerinin başında ise şüphesiz ki gerçek zamanlı çeviri özelliği geliyor. Ne var ki bu özellik, her dili desteklemiyordu. Desteklenmeyen diller arasında ise Türkçe de dahil olmak üzere pek çok diller vardı. Yeni güncelleme ile bu önemli eksik de kapatıldı.

Meta Ray-Ban Akıllı Gözlükleri Artık Hangi Dilleri Destekliyor?

Meta Ray-Ban akıllı gözlüklerinde artık çeviri özelliğini kullanan kişiler, Türkçe de dahil olmak üzere birçok desteklenen yeni dil avantajından yararlanabiliyor. Yeni desteklenmeye başlanan dil sayısı toplamda 14 adet dili kapsıyor. Bunların tamamını şu şekilde sıralamak mümkün:

Felemenkçe Japonca Fince Hintçe Arapça İsveççe Mandarin Türkçe Korece Yunanca Tayca Endonezce Rusça Vietnamca

Meta Ray-Ban Akıllı Gözlükleri İçin Türkçe Desteği Neden Önemli?

v26 güncellemesi ile Meta Ray-Ban akıllı gözlüklerindeki gerçek zamanlı çeviri özelliği için Türkçe dil desteğinin eklenmesi büyük önem taşıyor. Her şeyden önce yabancı dil bilinmese dahi yurt dışı seyahatlerinde farklı kültürlerden insanlarla herhangi bir sorun yaşamadan iletişim kurmayı mümkün hâle getiriyor.

Yurt dışı seyahatlerinde kaybolmak da dahil olmak üzere yaşanabilecek birçok duruma karşı da önemli bir artısı sunduğu söylenebilir. Akıllı gözlüğün çeviri özelliği sayesinde orada yaşayan insanlara soru sorarak yön bulunabiliyor. Türkçe dil desteği ayrıca dilini bilmediğiniz kişilerle yaptığınız resmî toplantıları da anlaşılır kılıyor.

Meta Ray-Ban Akıllı Gözlüklerinin Başka Avantajları Neler?

Meta'nın Ray-Ban akıllı gözlükleri beraberinde pek çok avantaj getiriyor. Her şeyden önce telefonunuzu cebinizden çıkarma gereksinimini ortadan kaldırıyor. Direkt akıllı gözlük üzerinden yüksek kaliteli fotoğraf ya da video çekebiliyorsunuz. Özellikle bisiklet sürme gibi iki elin de kullanılamadığı anlarda bir kurtarıcı hâline geliyor.

Fotoğraf ve video çekiminin yanı sıra müzik dinleme için de epey kullanışlı. Gözlüğün yan tarafındaki kontroller üzerinden müzik durdurulup yeniden çalınabiliyor, ses seviyesi ayarlanabiliyor, şarkılar arasında geçiş yapılabiliyor. Gözlükte yer alan mikrofonlar sayesinde rüzgâr gürültüsü bastırılıyor. Hem kayıt sırasında hem telefon görüşmelerinde ses karşı daha net şekilde iletiliyor.

Editörün Yorumu

Meta'nın Ray-Ban akıllı gözlüklerinde yer alan gerçek zamanlı çeviri özelliği için v26 güncellemesiyle gelen Türkçe dil desteğinin çok büyük avantajı olacağını düşünüyorum. Bu yeni özellik sayesinde Türkiye'ye gelen ama Türkçe bilmeyen ya da çok az bilinen turistler de akıllı gözlük sayesinde iletişim kurmakta herhangi bir sorun yaşamayacaktır.