Meta'nın Akıllı Gözlükleri, Satın Aldıktan Sonra Bile Para Harcatacak

Meta, uzun bir zamandan beri akıllı gözlük pazarında faaliyet yürütüyor. Şirketin en büyük avantajları arasında ise abonelik odaklı bir strateji izlememesi yer alıyordu. Ne var ki son paylaşılan bilgiler, bunun yakında değişeceğini gösteriyor. Şirketin akıllı gözlüklerinin bütün özelliklerini kullanmak isteyenlerin aylık ödeme yapması gerekecek.

Meta'nın Akıllı Gözlüklerinde Hangi Özellik Ücretli Olacak?

Meta'nın Ray-Ban Meta Gen 2 gibi akıllı gözlüklerinde yer alan konuşma iyileştirme özelliği ücretli hâle gelecek. Bu özellik, gözlüğü takan bir kişinin sesini yükseltip karşı tarafın onu daha iyi anlamasını sağlıyor. Şirketin abonelik tabanlı bir strateji benimsemesinden sonra bu özelliği sınırsız şekilde kullanmak için para harcamak gerekecek.

Teknoloji devi, hiç abonelik kullanmayanlar için her ay yalnızca 3 saat, abonelik sahiplerine ise 15 saat kullanım süresi sağlayacak. İlginç olan şu ki bu özellik zaten internet bağlantısı gerektiren bir özellik değil. Cihaz üzerinde çalışıyor. Bulut tabanlı bir çözüm değil. Normalde bu tür işlevsellikler bulut tabanlı hizmet olur ve sunucu masraflarının karşılanması için de kullanıcılardan bir ücret talep edilir.

Meta'nın akıllı gözlüklerinde böyle bir durum söz konusu değil. Şirketin karşısına sürekli olarak yeni bir masraf olarak çıkmıyor. Ortada böyle bir adım atmasını gerektirecek bir mecburiyet yok. Buna rağmen özelliğe kısıtlama getiriyor ve kullanıcıların abonelik hizmeti almasını gerektiriyor. Dahası, kullanıcılar aylık kaç saat kullanım hakkı olduğunu da göremiyor.

Her şey bununla da sınırlı kalmıyor. Diyelim ki kullanıcı Haziran ayında bu özelliği hiç kullanmadı ve Temmuz ayı geldi. O kullanıcının geçen ay kullanmadığı tüm süre boşa gidiyor. Kullanılmayan süreyi bir sonraki aya aktarma gibi bir durum söz konusu olmuyor.

Başka Meta Akıllı Gözlük Özellikleri İçin Abonelik Gerektirecek mi?

Teknoloji devinin son açıklaması, abonelik gerektiren özelliklerin şimdilik konuşma iyileştirme özelliği ile sınırlı olacağını gösteriyor. Ama internet bağlantısı gerektirmeyen bir özelliğe bile kullanım sınırlaması getirilmesi, bunun ileride diğer kritik özellikler için de geçerli olabileceğini gösteriyor.

Şirketin uzun vadeli hedefleri arasında büyük olasılıkla Meta One Premium abonelik hizmetini daha ilgi çekici kılmak var. Bunu akıllı gözlüklerindeki mevcut çeşitli yapay zeka özelliklerini de içeren bir hizmete dönüştürmeyi planlıyor olabilir. Henüz konu ile ilgili açıklama olmadığı için hangilerinin kapsam alanına alınacağını söylemek zor ama önceliğin yapay zeka destekli olan özellikler olması çok yüksek bir ihtimal gibi görünüyor.

Meta Neden Bazı Akıllı Gözlük Özelliklerini Ücretli Yapıyor?

Meta gibi şirketlerin parası ödenip satın alınan bir akıllı gözlüğün sunduğu özellikleri parayla satması, pek alışıldık bir durum değil. Ama buna ani gelişme yerine daha geniş bir perspektiften bakmak gerek. Şirketler artık sadece ürün satarak faaliyetlerini sürdüremeyeceğinin farkında. Maliyetler her geçen gün artıyor, bir yerden kâr elde etmeye ihtiyaç var.

Meta da muhtemelen bunu Meta One Premium adında yeni bir abonelik hizmeti ile karşılamayı amaçlıyor. Bu hizmete akıllı gözlüğün en önemli özelliklerini dahil ederek aboneliği çok daha ilgi çekici kılmak istiyor. Böylece müşteriden sadece bir kez ürün satıp para almak yerine her ay düzenli gelir elde edebilecek.

Editörün Yorumu

Meta'nın bu hamlesinin ileride daha da yaygınlaşacağını düşünüyorum. Elbette ki kullanıcılar açısından dezavantajlı bir durum ama bu ürünleri sorun yaşamadan bir şekilde sunabilmek giderek zorlaşıyor. Maliyetler her geçen gün daha da artıyor. Eğlence sektörünün olmazsa olmaz ürünleri dahi bundan etkileniyor. Meta gibi şirketler, bu önemli problemleri aşmak için benzer yöntemlere başvurabilir.