Meta'nın 30 Bin TL'lik Ekranlı Akıllı Gözlüğü Telefonların Yerini Alacak

Meta, Ray-Ban ile birlikte geliştirdiği yeni nesil akıllı gözlük modelini tanıttı. Meta Ray-Ban Display Glasses adıyla duyurulan gözlük, adından da anlaşılacağı üzere dahili bir ekran ile birlikte geliyor. Adeta bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi duran Meta Ray-Ban Display Glasses, akıllı telefonların yerini alacak teknolojilerin ilk versiyonu gibi duruyor.

Meta Ray-Ban Display Glasses Tanıtıldı: Gözlükte Ekran Dönemi Başlıyor

Meta'nın Ray-Ban ortaklığındaki ilk akıllı gözlüğünü tanıtmasının üzerinden tam beş yıl geçti. Bu süre içerisinde beklenmedik bir başarı yakalayan Meta Ray-Ban akıllı gözlükler, başta içerik üreticiler olmak üzere kullanıcılar tarafından oldukça sevildi. Bu nedenle şirket zaman içerisinde yeni versiyonlar da tanıttı.

Her yeni versiyon kendine has geliştirmelerle gelse de akıllı gözlük teknolojisinin özü aynı kaldı. İyi denebilecek düzeyde fotoğraf ve video çekebilen bir kamera, mikrofonlar ve sesi doğrudan kulağınıza ileten bir hoparlörler. Ancak yeni Meta Ray-Ban Display Glasses ile durum değişti ve ekran da bu ürüne eklendi.

Bu ekran sayesinde gözlük üzerinden WhatsApp, Messenger ve Instagram mesajlarınızı görüntüleyerek yanıtlayabilir, görüntülü görüşme gerçekleştirebilir, reels dahil olmak üzere videolar izleyebilir ve gideceğiniz yeri harita üzerinden takip edebilirsiniz. Üstelik Meta AI da bu gözlüğe entegre geliyor.

Meta Ray-Ban Display Glasses Ekran Özellikleri

Meta Ray-Ban Display Glasses, sağ göze entegre edilen 600×600 piksel çözünürlüklü renkli bir ekran ile geliyor. Söz kousu panel, gözlüğün sağ camınnın küçük bir ksımını kaplasa da oldukça işlevsel. 90Hz yenileme hızına sahip olan ekran, 30 ila 5.000 nit arası parlaklık değerine ulaşabiliyor ve otomatik ayar için UV sensörü kullanıyor.

Yani karanlık ya da en aydınlık ortamda bile ekranınızı net bir şekilde görebiliyorsunuz. Kıyaslamak gerekirse iPhone 17 Pro Max'in ekranı en fazla 3000 nit değerine ulaşabiliyor. Bu bile güneşli havalar için fazlasıyla yeterli kabul ediliyor. Üstelik gizlilik endişeniz de olmasın. Meta'ya göre ışık sızıntısı yüzde 2’nin altında.

Bu nedenle sizin gözlüğü takarak gördüğünüz şeyi dışarıdan bakan kişiler görmüyor. Yani gelen mesajları gönül rahatlığıyla açabiliir ve cevaplayabilirsiniz. Belirtmekte fayda var ki Meta Ray-Ban Display Glasses'ın ekranında gördüğünüz görüntü şeffaf. Yani görüşünüz hem konumlanma hem de şeffaflık sayesinde tamamen kapanmıyor.

Meta Ray-Ban Display Glasses Nasıl Kullanılıyor?

Sanal ve artırılmış gerçeklik gözlükleri gibi teknolojilerin bir diğer ortak sorunu da kontrol. Günümüzde bunun için iki farklı çözüm var. Ya kutudan Nintendo Switch kontrolcülerini andıran kontrolcüler çıkıyor ya da gözlükteki kameralar ve sensörler ile el hareketleriniz takip ediliyor. Örneğin Meta Quest 3 her ikisini de yapıyor.

Meta Ray-Ban Display Glasses ise çok daha farklı bir teknoloji kullanıyor. Cihaz, parmak ve el hareketlerini algılayan Meta Neural Band bileklikle birlikte çalışıyor. Adeta bit "sihir gibi" çalışan bu teknoloji ile hareketleriniz doğru bir şekilde algılanıyor ve gözlüğü kontrol ediyorsunuz. Ancak bu bilekliği sürekli takmanız gerekiyor.

Neyse ki bir akıllı saat kordonunu andıran şık bir bileklik olduğunu söyleyebiliriz. 18 saate kadar pil ömrü sunan bu bileklik sayesinde kullanıcılar, basit el hareketleriyle müzik kontrolü yapabiliyor veya mesajlara yanıt verebiliyor. Gözlük buna ek olarak çerçeveye dokunduğunuzda da belirli komutları algılıyor.

Ayrıca EMG tabanlı el yazısı özelliği de mevcut ve havaya yazdığınız harfleri tanıyor. Bilemeyenler için EMG, bir kişinin elini ve parmaklarını hareket ettirmek için kaslarına gönderdiği elektriksel sinyalleri kaydedip, bu sinyalleri işleyerek havada veya herhangi bir yüzeyde yazdığı hayali yazıyı dijital metne dönüştüren bir teknoloji.

Meta Ray-Ban Display Glasses Kamera Özellikleri

Meta Ray-Ban Display Glasses'ın olmazsa olmaz özelliği kamera da bu modelle birlikte geliştirilmiş durumda. 12 megapiksel kamera ile gelen gözlük, 3K çözünürlüğünde videolar da çekebiliyor. Ayrıca 720P çözünürlükte de ağır çekim videolar kaydedebiliyor. Yani bu gözlüğün spor tutkunları arasında da yaygınlaşmasını bekleyebiliriz.

Gözlüğün üzerinde yukarıda bahsettiğimiz çift hoparlöre ek olarak beş farklı mikrofon yer alıyor. Bu da hem video çekimlerinde hem de sesli görüşmelerde sesinizin karşı tarafa oldukça net bir şekilde iletilmesini sağlıyor. Ayrıca bu mikrofonlar WhatsApp'ta sesli yazma gibi özellikleri kullanırken de fark yaratıyor.

Meta Ray-Ban Display Glasses Teknik Özellikleri

SMeta Ray-Ban Display Glasses, gücünü Qualcomm'un geçtiğimiz haziran ayında duyuduğu Snapdragon AR1 Gen 1 isimli işlemciden alıyor. Aslında Meta ve Qualcomm arasındaki iş birliği yeni değil. Örneğin şirket Quest 3'te de Snapdragon XR2'yi kullanıyor.

Boyutuna ve performansına göre oldukça güçlü olan Snapdragon AR1 Gen 1, buna rağmen düşük güç tüketimi ile dikkat çekiyor. Bu sayede Meta Ray-Ban Display Glasses 6 saat kullanım ömrü sunuyor. Taşınabilir şarj kutusu ise bu süreyi toplamda 30 saate kadar çıkarıyor.

Ayrıca 20 dakikalık hızlı şarj ile yüzde 50 dolum yapılabiliyor. Söz konusu taşıma kutusu gözlük içerisinde olmadığında katlanarak cebinize bile sığacak bir forma bürünüyor ve şıklığı ile dikkat çekiyor. Ayrıca gözlüğü kullanmadığınız durumlarda da koruma sağlıyor.

Meta Ray-Ban Display Glasses Yapay Zeka Özellikleri

Gelelim yapay zeka özelliklerine. Her ne kadar Meta AI ülkemizde henüz kullanıma açılmamış olsa da yurt dışında oldukça popüler ve oldukça yaygın. Meta Ray-Ban Display Glasses da doğal olarak Meta AI'a bağlanıyor. Mutfaktasınız ve yapmak istediğiniz yemeğin tarifini mi sordunuz?

Meta AI size bu yemeğin tarifini anlatabilir ya da ekrana yansıtabilir. Tarifte olmayan detayları sorabilir ve cevap alabilirsiniz. İnsanlar sizle konuşurken farklı dilde söyledikleri şeyleri altyazı olarak görebilirsiniz. Bunu tıpkı ChatGPT'nin sürekli elinizin altında olması gibi görebilirsiniz.

Meta Ray-Ban Display Glasses Fiyatı

Meta Ray-Ban Display Glasses'ın satış fiyatı 799 dolar olarak açıklandı. Güncel kurla hesaplandığında bu rakam yaklaşık 33.000 TL’ye denk geliyor. Gözlükler, 30 Eylül’den itibaren ABD’de satışa çıkacak. Global satışların başlamasıyla birlikte akıllı gözlüğün Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor.