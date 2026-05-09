Subnautica 2'nin Oynanış Videosu Paylaşıldı! Oyuncuların Beklentisi Arttı

Oyun dünyasının merakla beklediği su altı hayatta kalma oyunu Subnautica 2 için heyecan giderek artıyor. Yakında oyuncularla buluşacak yapım için geri sayım sürerken geliştirici şirket olan Unknown Worlds Entertainment, oyunun atmosferini ve mekaniklerini gösteren yeni bir oynanış fragmanı yayınladı. Paylaşılan görüntüler ise oyuncuların beklentisini daha da yükseltti.

Subnautica 2 Oynanış Fragmanı Neler Sunuyor?

YouTube üzerinden paylaşılan oynanış fragmanı, ilk olarak oyunun nasıl bir başlangıç sunacağını gösteriyor. Sonrasında su altına iniş anı, keşif mekanikleri ve oyuncuları nasıl bir deneyimin beklediği net şekilde görülebiliyor. Güzel grafiklere sahip olacağı görülen oyunda ayrıca su altı araçları, farklı ekipmanlar ve kullanılabilecek silahlar da fragmanda öne çıkan detaylar arasında yer alıyor. Siz de söz konusu oynanış fragmanına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Subnautica 2 Nasıl Bir Oyun Olacak?

Unreal Engine 5 oyun motoruyla geliştirilen Subnautica 2, oyuncuları gizemli ve yabancı bir gezegenin derinliklerine götürerek açık dünya hayatta kalma deneyimi sunacak. Gelişmiş grafikleriyle dikkat çeken yapımda kaynak toplama, üs kurma, keşif yapma ve tehlikeli yaratıklara karşı hayatta kalma gibi mekanikler yer alacak.

Dört kişiye kadar eşli oynanışı destekleyecek oyunda oyuncular, bu sayede arkadaşlarıyla birlikte maceraya atılabilecek. Ayrıca yapımın tek kişilik oynanış seçeneği de sunacağını belirtelim. Yani illâ herhangi bir arkadaşınızla oynamak zorunda değilsiniz.

Subnautica 2 Türkçe Dil Destekleyecek mi?

Subnautica 2 maalesef Türkçe dil desteğine sahip olmayacak. Bu da Türk oyuncular için kötü bir haber. Oyunda İngilizce arayüz, seslendirme ve altyazı seçenekleri bulunacak. Ancak 2018 yılında çıkan ilk oyunda Türkçe arayüz ve altyazı desteği yer alıyordu. Bu nedenle geliştirici şirketin ilerleyen dönemlerde Subnautica 2 için de Türkçe dil desteği sunma ihtimali bulunuyor.

Subnautica 2 Ne Zaman Çıkacak?

Subnautica 2, 14 Mayıs 2026 tarihinde piyasaya sürülecek. Buna göre oyuncuların yeni su altı macerası için çok fazla beklemesi gerekmiyor. Oyunun çıkışına sadece birkaç gün kaldı.

Editörün Yorumu

Subnautica serisinin atmosferini her zaman çok başarılı bulmuşumdur. Özellikle okyanusun derinliklerinde ilerlerken eşsiz bir deneyim sunuyor. Bu nedenle ikinci oyundan beklentilerimin oldukça yüksek olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yeni oyunda beni en çok heyecanlandıran detay ise 4 kişilik co-op desteği oldu. İlk oyunda arkadaşlarla birlikte oynama imkânı bulunmuyordu. Ancak Türkçe dil desteğinin olmaması büyük bir eksiklik. Yine de şirketin yakın zamanda Türkçe desteğini de ekleyeceğini düşünüyorum.