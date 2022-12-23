Mark Zuckerberg'e Bir Darbe Daha: Meta'ya Rekor Ceza

Mark Zuckerberg'ün CEO'su olduğu Meta için şimdiye kadarki en kötü senelerden biri 2022 yılı olmuş gibi görünüyor. Yıl içinde yaşanan birçok olay sebebiyle milyarlarca dolar zarar eden firma, bu sefer de devasa bir yaptırımla karşı karşıya.

2018 yılında patlak veren Facebook veri paylaşımı skandalı hakkında başlatılan dava, geçtiğimiz gün Meta'nın anlaşmaya varmasıyla sonuçlandı. Anlaşma kapsamında Meta, 725 milyon dolar tutarında ceza ödemeyi kabul etti.

Cambridge Analytica Skandalı Meta'nın Başını Derde Soktu

Hatırlayacağınız üzere 2018 yılında o zamanki ismiyle Facebook'un Cambridge Analytica isimli bir danışmanlık şirketine 87 milyon kullanıcının verilerini sızdırması, dünya çapında büyük yankı bulmuştu. Hatta Donald Trump'ın 2016 yılında ABD Başkanı olmasının arkasında Facebook'un payının büyük olduğu iddia edildi.

Kongre karşısına çıkan Mark Zuckerberg, zorlayıcı sorular sebebiyle ecel terleri dökmüştü. Para ve itibar kaybeden şirket hakkında davalar açılmaya başladı. 2018 yılında kullanıcıların veri güvenliği ihlali hakkında açılan dava, yaklaşık 4 yıllık sürecin ardından geçtiğimiz günlerde sona erdi.

Mahkemeyle anlaşmaya varan Meta, 725 milyon dolarlık cezayı ödemeyi kabul etti. Uzmanlara göre veri güvenliği konusundaki en büyük cezalardan birinin Meta gibi güçlü bir şirkete verilmesi, ileride firmaların kullanıcı güvenliğine çok daha önem vermesini sağlayabilir.

Ayrıca Kenya'da açılan bir davada, Meta'nın Facebook algoritmalarını kullanarak Etiyopya iç savaşını alevlendirmek istediği iddia ediliyor. Geçtiğimiz ay başlatılan ve hala devam eden dava, firmanın aleyhine sonuçlanırsa 2 milyar dolarlık ekstra bir ceza olarak kasalarına yazılabilir.