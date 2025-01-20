TikTok'un ABD'de Yasaklanmasının Ardından Meta'nın Milyon Dolarları Çıkabilir

TikTok ve ABD arasındaki gerginlik tüm hızıyla devam ediyor. Her ne kadar uygulama Donald Trump'ın devreye girmesiyle bir günlük erişim engelinin ardından yeniden açılmış olsa da geleceği hala belirsiz. Elbette ki bu durum, şirketin rakiplerine de yarıyor.

Örneğin size bir süre önce Instagram'ın bu durumdan faydalanarak duyurduğu yeni video düzenleme uygulamasından bahsetmiştik. Ancak son ortaya çıkan bilgiler gösteriyor ki Mark Zuckerberg'ün yönetimindeki Meta sadece durumdan faydalanmamış. Yasağın kendisinde de bir paya sahip olabilir.

Meta’nın TikTok Yasağına Etkisi Ne?

Instagram, Facebook, WhatsApp, Threads ve daha pek çok şirketi çatısı altında bulunduran Meta, TikTok yasağında pay sahibi olabilir. Şirketin açıkladığı raporlara göre Meta, son çeyrekte lobi faaliyetlerine 7,6 milyon dolar harcayarak kendi rekorunu kırdı. Daha önceki en yüksek harcaması 5,4 milyon dolarla 2021’in son çeyreğindeydi.

Bilmeyenler için lobicilik, ABD’de şirketlerin, çıkar gruplarının veya bireylerin, hükümet yetkililerini belirli bir politika veya yasa lehine etkileme çabasıdır. Bu süreç, genellikle profesyonel lobiciler aracılığıyla yapılır ve yasal olarak düzenlenmiştir. Rüşvetten farkı ise yapılan bağışlar ve faaliyetlerin kayıt altında olması ve şeffaflık kurallarına tabi olmasıdır.

Dünyanın geri kalanında ise buna "yasal rüşvet" dendiğinin de altını çizmekte fayda var. Meta'nın raporunda TikTok yasağı açıkça anılmasa da “siber güvenlik, veri güvenliği, şifreleme, platform bütünlüğü” gibi konularda yetkililerle görüşmeler yürütüldüğü belirtiliyor.

Bu konular TikTok ve Çin merkezli sahibi ByteDance’e yöneltilen, “Kullanıcı verilerini toplama ve ABD siyasetine müdahale etme” eleştirileriyle büyük ölçüde benzerlik gösteriyor. Meta daha önce TikTok yasağı konusunda lobi faaliyeti yürüttüğü iddialarını reddetmişti. Ancak bu müthiş tesadüf gözleri yeniden Meta'ya çevirdi.

TikTok her ne kadar erişim engeli sorununu çözse de Donald Trump'ın bazı şartları var. Yakın gelecekte uygulamanın ABD'li bir CEO ve yüzde 50'sinin satılması gibi gelişmelerle gündeme gelmesi olası. Ancak bir ban uygulanması durumunda ise bunun Meta'ya yaraması bekleniyor.