Meta Verified Artık Türkiye'de Kullanılabilir Durumda! Peki Nedir Bu Meta Verified?

Meta, Meta Verified özelliğinin aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok yeni ülkede kullanıma sunulduğunu açıkladı.

Hatırlayacağınız üzere Instagram ve Facebook'un çatı şirketi olan Meta, tıpkı Twitter'da olduğu gibi ücretli mavi tik sistemine geçiş yapmayı planlıyordu. Mark Zuckerberg'in açıklamasına göre her kullanıcı belirli bir ücret karşılığında mavi tike sahip olabilecekti.

Meta Verified Ne İşe Yarıyor?

Meta bu sistemi tanıtmasının ardından, sistemin adını "Meta Verified" olarak açıklamış, kademeli olarak birçok farklı ülkede kullanıma açacağını söylemişti.

Meta Verified sayesinde kullanıcılar hesap doğrulama, hesap taklitlerine karşı koruma ve Meta ekiplerinden hesap desteği de elde edebiliyor. Meta ayrıca bu üyelik sistemiyle Facebook ve Instagram’daki içerik üreticilerine destek olmayı amaçlıyor.

Meta Verified Türkiye Ücreti

Bugün itibariyle ülkemizde kullanıma açıldığı belirtilen hizmetin fiyatına dair henüz bir bilgi yok ancak gelişme oldukça sizlerle paylaşacağız.