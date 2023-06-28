Meta Whatsapp Business'ta Yeni Bir Dönem Başlattı

Meta, bugün yapmış olduğu açıklamada WhatsApp Business için önemli bir adım attıklarını duyurdu. Güncellemelerini son dönemde sıklaştıran Meta, Facebook ve WhatsApp Business arasındaki eşleştirme için yeni bir karar aldı.

Meta Güncellemelerine Devam Ediyor

WhatsApp Business kullanıcıları bugüne kadar Instagram 'da reklam yayınlamak için Facebook hesaplarına bağlanmaları gerekiyordu. Meta, yeni güncelleme ile bu durumda değişikliğe gitti. WhatsApp Business üzerinden reklam veren küçük işletmelerin Facebook hesabına gerek kalmadan doğrudan WhatsApp Business üzerinden yapabileceklerini belirten şirlet ödemelerinin e-posta adresi ile yapabileceğini söyledi.

Güncellemeye ek olara şirket, işletmelerin müşterilerine randevu hatırlatmaları, doğum günü tebrikleri ve satışlarla ilgili güncellemelerini daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde göndermesine olanak tanıyan yeni bir özelliği test edeceklerini söyledi.

Şirket, Whatsapp Business kullanıcılarının aynı mesajı birden çok müşteriye manuel olarak göndermek yerine belirli müşteri listelerine harekete geçirici mesaj düğmelerini içeren kişisel mesajlar göndermesine izin verecek. Ücretli olarak kullanıma sunulması beklenen özellik konusunda WhatsApp Business henüz net bir tarih vermedi.