Meta, WhatsApp ve Instagram Çalışanlarını İşten Çıkardı

Silikon Vadisi'ndeki işten çıkarmalar tüm hızıyla devam ediyor. Pek çok büyük teknoloji şirketi, özellikle pandemi döneminde büyük bir hızla genişlettiği çalışan kadrosunu daraltıyor. Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi şirketleri çatısı altında bulunduran Meta'da da işler farklı değil. Sosyal medya devi, rakipleri gibi on binlerce kişiyi olmasa da bazı çalışanlarını işten çıkarmasıyla gündeme geldi. İşte detaylar!

Meta, WhatsApp ve Instagram'da İşten Çıkarmalara Başladı

Meta, şirket içindeki çeşitli departmanlarda işten çıkarmalara başladı. WhatsApp, Instagram ve Reality Labs gibi şirketin alt birimlerden bazı çalışanların işten çıkarıldığı belirtiliyor. Meta'nın bazı çalışanları, işten çıkarıldıklarına dair sosyal medyada paylaşımlar yapmaya başladı.

Paylaşımların sosyal medyada tepki çekmesinin ardından Meta sözcüsü Dave Arnold, konuyla ilgili bazı açıklamalar yaptı. Arnold konuşmasında, "Bugün Meta'daki bazı ekipler, kaynakları uzun vadeli stratejik hedefleri ve konum stratejileriyle uyumlu hale getirmek için değişiklikler yapıyor. Bu, bazı ekiplerin farklı lokasyonlara taşınmasını ve bazı çalışanların farklı rollere atanmasını içeriyor. Bir pozisyonun ortadan kalktığı durumlarda, etkilenen çalışanlar için başka fırsatlar bulmak adına elimizden geleni yapıyoruz," dedi.

Her ne kadar son işten çıkarmalar küçük operasyonel değişiklikler gibi görünse de Meta da pek masum değil. Şirket ilk olarak 2022'de yani pandemiden hemen sonra 11 bin çalışanı işten çıkarmıştı. Ardından 2023'te, CEO Mark Zuckerberg, "verimlilik yılı" çerçevesinde 10.000 kişinin daha işine son verileceğini duyurmuştu. Peki neden teknoloji şirketleri bu kadar kişiyi işten çıkarıyor?

Aslında bunun cevabı pandemi döneminde yatıyor. Tüm dünyada alınan kapanma kararı sayesinde tüketim çılgınlığı rekor kırdı. Tüm gün evde oturan ve canları sıkılan insanlar eğlenmek için her içeriği tüketti ve telefon, konsol, bilgisayar gibi "gerekli" ne varsa satın aldı. Bu dönem özellikle Meta gibi şirketlere yararken, büyüme hedefleri de arttı.

Bu doğrultuda daha çok yatırım yapıldı ve daha çok insan işe alındı. Ancak tüketim çılgınlığı pandemi sonrasında durdu ve söz konusu hedeflerden uzaklaşılmaya başlandı. Bu da küçülme ve çalışan sayısını azaltma gibi tasarruf önlemlerinin önünü açtı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Meta, daha fazla çalışanını işten çıkaracak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.