Meta'nın Yeni Yapay Zeka Aracı Yazılımcıların Yerini Alacak!

Her geçen gün iş dünyasındaki rolünü daha da genişleten yapay zeka teknolojisi, birçok çalışanın işlerine yardımcı olurken, büyük bir kitlenin de işsiz kalmasına neden oldu. Yaşanan bu durumun en ilginç yanlarından biri ise yazılımcıların katkılarıyla geliştirilen yapay zeka teknolojisinin günün sonunda yazılımcıların işini tehit etmesi.

Bir süredir yapay zekanın pek çok şirkette yazılımcıların işlerini devralmaya başladığı haberleri gündeme geliyordu. Son olarak CEO Zuckerbeg'in ağzından teknoloji devi Meta'nın da bu şirketler arasına dahil olacağını öğrendik.

Meta, Yazılım Projelerinin Bir Kısmını Yapay Zeka Araçlarına Devredecek

Ünlü sosyal medya şirketinin CEO'su Mark Zuckerberg, kısa bir süre önce katıldığı bir etkinlikte firmanın yapay zeka projeleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Zuckerberg, Meta bünyesinde devam eden bazı yazılım projelerini çalışanların elinden alıp yeni geliştirdikleri yapay zeka modellerine devredeceklerini duyurdu.

Ünlü CEO'nun sözünü ettiği yazılım projelerinin daha çok otomasyona bağlı kod yazma işlemlerini içerdiği söyleniyor. İddialara göre bu noktada Meta'nın ilk hedefi sürekli tekrar eden işlemlerle dolu yazılım projelerini mühendislerin yerine yapay zeka araçlarına yaptırtmak.

Zuckerberg ayrıca, Meta'nın dışında Silikon Vadisin'de benzer planlar yapan başka şirketlerin de olduğunu belirtti. Açıklamasında Meta ile birlikte birçok şirketin yazılım konusunda gelişmiş bir yapay zeka aracı geliştirdiklerini ifade eden CEO, bir yıl içerisinde orta düzey bir mühendisle aynı hız ve titizlikte kod yazabilecek bir teknolojiye sahip olacaklarını dile getirdi.

Pek çok kişiye göre yaşanan son gelişmeler, yapay zekanın diğer pek çok sektör gibi yazılım sektörünü de büyük ölçüde ele geçireceğini işaret ediyor. Zuckerberg'in konu hakkındaki düşünceleri de pek farklı sayılmaz. Genç milyarder, ilk etapta yapay zekanın çalışanlardan daha maliyetli ve verimsiz olacağını söylese de, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde geliştirilecek araçların mühendislerden daha yetenkli olacağına inanıyor.

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