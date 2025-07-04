Dikkat! Yakında Yapay Zekadan Gelen Bir WhatsApp Mesajı Alabilirsiniz!

Ünlü sosyal medya şirketi Meta, uzun bir süredir yapay zeka teknolojisini bünyesinde bulundurduğu platformlara entegre etmek için çalışmalar sürdürüyor. Firma, son olarak eçtiğimiz yıl geliştirdiği yapay zeka botlarını kademeli olarak kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Bu yeni adım doğrultusunda, yapay zeka botları artık Facebook ve WhatsApp gibi platformlar üzerinden kullanıcılara doğrudan mesaj atabilecek.

Ortaya atılan iddialara göre Meta, yeni yapay zeka botlarının kullanıcıların onlarla iletişim kurmasını beklemeden, kişilerin ilgisini çekebilecek bir şekilde mesajlaşma başlatmasını hedefliyor. Bu kapsamda, botların zaman zaman kullanıcılara "Selam, nasılsın?" veya "Sana film önermemi ister misin?

Meta'nın Yapay Zeka Botları Mesajı İlk Atan Taraf Olabilecek

Sosyal medya devi Meta'nın veri etiketleme firması Alignerr ile geliştirdiği, kişiselleştirilebilir yapay zeka botlarının nasıl çalışacağına dair yeni bilgiler ortaya çıktı. Sektör kaynaklarına göre, Alignerr'ın yayımladığı raporlar, bu yeni yapay zeka botlarının kullanıcılar kendileriyle iletişime geçmese bile WhatsApp, Instagram veya Facebook üzerinden sohbet başlatmak için mesaj göndereceğini belirtiyor.

Söz konusu botlar, kişisel özelliklerine göre kullanıcılara ilgi çekici mesajlar gönderebilecek. Örneğin sinema bilgisi ile öne çıkan bir bot, kullanıcılarla etkileşime geçmek adına "Umarım iyi bir gün geçiriyorsunuzdur! Son zamanlarda yeni favori film müzikleri veya besteciler keşfedip keşfetmediğinizi merak ettim. Ya da belki bir sonraki film geceniz için bazı öneriler ister misiniz? " gibi sorular yöneltebilecek.

Öte yandan yapay zeka botları, eğer kullanıcı daha önce bir sohbet başlatmış ve 14 gün içinde en az beş mesaj göndermişse, tekrar iletişime geçebilecek. Ancak, kullanıcı ilk mesaja yanıt vermezse, botlar bu kullanıcıya tekrardan sohbet başlatmak için mesaj göndermeyecek.

Verilere Göre Şekillenen Mesajlar Güvenlik Endişeleri Yaratıyor

Bu özelliğin yanı sıra Meta'nın yeni kişiselleştirilebilir yapay zeka botları, kullanıcılarla yaptıkları sohbetlerde geçmiş etkileşimleri hatırlayacak ve gelecekteki mesajlarını buna göre şekillendirebilecek. İlk bakışta faydalı görünen bu özellik, pek çok kişi tarafından gizlilik ve güvenlik riskleri doğurabileceği gerekçesiyle endişeyle karşılanıyor.

Sektördeki tartışmalar, bir yapay zeka yanıtının "yanlış veya uygunsuz olabileceği ve önemli kararlar almak için kullanılmaması gerektiği" uyarısını barındırıyor. Ayrıca, yapay zekaların lisanslı profesyoneller veya insanlara yardım etmek için eğitilmiş uzmanlar olmadığı da vurgulanıyor. Bu bağlamda, şirket botlarından birinin 14 yaşındaki bir çocuğun ölümünde rol oynadığı iddialarıyla devam eden bir dava süreci de bu endişeleri artırıyor.

Meta'ya sohbet botlarıyla etkileşim için bir yaş sınırı getirip getirmediği sorusu yöneltildiğinde, şirket tarafından belirlenmiş resmi bir yaş sınırlaması olmadığı görülüyor. Ancak, Tennessee ve Porto Riko'daki yerel yasalar, gençlerin bazı yapay zeka etkileşimlerini kısıtlıyor. Botların yaygınlaşması durumunda Meta'nın bu alandaki güvenlik politikalarını yeniden ele alacağı tahmin ediliyor.

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