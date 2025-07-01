Aday Elemede Yeni Dönem: Yapay Zeka Şimdi de İş Görüşmesi Yapıyor!

Son yıllarda yapay zeka teknolojilerinde ciddi bir ilerleme kaydedildi. Bu yazılım dünyası başta olmak üzere pek çok meslek grubunda kolaylık sundu. Tabii faydası olduğu kadar zararı da oldu. Örneğin yazılım dünyasına kolaylık sağlaması kadar işsizliğe de kapı araladı.

Son gelen bilgilere göre yapay zeka, artık insan kaynaklarına da daha fazla kolaylık sağlayacak. Buna göre daha isabetli adaylar için vakit ayırma amacıyla yapay zekanın ön eleme süreçlerine girmeye başladığı ortaya çıktı.

Yapay Zeka Ön Mülakat Yapıyor

Aktarılan bilgilere göre yurt dışında iş başvurusu yapan pek çok aday, ilk görüşmelerini gerçek bir insan yerine yapay zeka ile yaptığını paylaştı. Böylelikle adaylar saat fark etmeksizin her zaman ön mülakat yapabiliyorken, insan kaynakları birimleri ise zaman bakımından ciddi bir tasarruf yapıyor.

Kaynağa göre doğrudan telefon ya da görüntülü görüşme yoluyla yapılan yapay zeka mülakatları, pozisyonun gereklilikleri ve adayın deneyim düzeyine bağlı olarak birkaç dakikadan 20 dakikaya kadar sürebiliyor. Bu aşamayı başarıyla tamamlayan adaylarla ilerleyen insan kaynakları ekipleri ise böylece daha isabetli profillere odaklanarak zamanlarını çok daha verimli kullanabiliyor. İş başvurusu yapan adaylar ise daha hızlı sonuç alıyor.

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