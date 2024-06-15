Kullanıcı Verileri Artık Güvende: Meta Yapay Zeka İçin Verileri Kullanamayacak!

Meta, Avrupa'da yapay zekâ eğitimi için kullanıcı verilerini işleme planlarını durdurdu. Karar, Meta'ya yönelik Avrupa Birliği ve Avrupa Dijital Haklar Merkezi'nin Meta'nın kullanıcı verilerini işlemesini engellemesinin ardından geldi.

İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC), Meta'nın Avrupa Birliği'nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) yasalarına uyum sağlamak amacıyla bu kararı aldığını doğruladı.

Meta, Kullanıcı Verilerine İhtiyaç Duyduğunu Söylemişti

İlk olarak Avrupa Dijital Haklar Merkezi, Meta'nın yapay zekâ planlarını durdurmak için şikayetlerde bulunmuştu. Meta daha önce AB'ye gelen yeni yapay zekâ özelliklerini tanıtmış ve bu hizmetlerin Avrupa topluluklarının kültür ve dillerini yansıtabilmesi için kullanıcı verilerine ihtiyaç duyduğunu savunmuştu.

Meta, yapay zekâyı geliştirmek için "meşru menfaatlerin" yasal dayanağına güvenmeyi umuyordu ancak AB veri düzenleyicileri ve Avrupa Dijital Haklar Merkezi, bu yasal dayanağın GDPR ile uyumlu olmadığı kanısına vardı.

Avrupa Dijital Haklar Merkezi başkanı Max Schrems, kullanıcı verilerinin işlenmesinin durdurulmasına yönelik gelişmeyi memnuniyetle karşıladıklarını ancak konuyu yakından takip etmeye devam edeceklerini belirtti.

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