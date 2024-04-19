Meta'nın Yapay Zekası Gemini'yi Solladı: Zirvenin Yeni Sahibi mi Olacak?

Meta'nın büyük dil modeli Llama'nın yeni nesli şirketin blog gönderisinde belirttiğine göre, yakında Hugging Face gibi platformlarda piyasaya sürülüyor ve çoğu mevcut yapay zeka modellerinden daha iyi performans gösteriyor.

Llama 3 şu anda iki model ağırlığına sahip: 8B ve 70B parametre. Şu ana kadar sadece metin tabanlı yanıtlar sunuyor. Ancak Meta, bunların önceki sürüme göre önemli bir iyileşme olduğunu belirtiyor.

Llama 3'ü Diğer Yapay Zekalardan Ayıran Özellikleri

Llama 3, yönergeleri daha iyi anlama, daha iyi kod yazma ve çeşitli sorulara cevap vermede daha fazla çeşitlilik gösterme yeteneği gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. Meta ayrıca Llama 3'ün, yanıt vermeyi reddetme konusunda daha az hata yaptığını ve daha iyi bir şekilde akıl yürütebildiğini belirtiyor.

Llama 3'ün, daha büyük model boyutlarına (daha uzun talimat ve veri dizilerini anlayabilen) ve "Bir resim oluştur" veya "Ses dosyasını metine dönüştür" gibi komutlara daha doğru cevaplar vermesi bekleniyor.

Meta, Llama 3'ün her iki boyutunun da belirli testlerde Google'ın Gemma ve Gemini, Mistral 7B ve Anthropic'in Claude 3 gibi benzer boyuttaki modelleri geride bıraktığını söylüyor. Genellikle genel bilgiyi ölçen MMLU kıyaslamasında, Llama 3 8B, Gemma 7B ve Mistral 7B'den önemli ölçüde daha iyi performans gösterirken Llama 3 70B, Gemini Pro 1.5'i geride bıraktı. Meta, bu kıyaslamaları gösterdiği bir veri tablosu da yayınladı.

Meta, geliştiricilerin Llama 3'ü diğer modellere göre daha yüksek puanladığını belirtiyor. Ayrıca Llama 3'ün kullanılabileceği gerçek dünya senaryolarını taklit etmek için geliştiricilerin yeni bir veri kümesi oluşturduğunu söylüyor.

Bu veri kümesi tavsiye isteme, özetleme ve yaratıcı yazma gibi özellikleri içeriyor. Şirket, model üzerinde çalışan ekibin bu yeni değerlendirme verilerine erişiminin olmadığını ve bunun modelin performansını etkilemediğini belirtiyor.

Meta, bu daha büyük modellerin önizlemesini yayınlamadı ve onları GPT-4 gibi diğer büyük modellerle karşılaştırmadı.