Daha Önce Görmediği Nesneleri Tespit Edebilen Yeni Yapay Zeka!

Yapay zekânın normalde nesneleri tespit edebilmesi için mevcut materyaller üzerinde eğitilmesi gerekir ancak Meta'nın teknolojisinin yardım almadan nesneleri tespit etmesi için bir yolu var.

Sosyal medya devi, eğitim setinin bir parçası olmasalar bile resim ve videolardaki nesneleri tespit edebilen bir "Segment Anything" yapay zekâ modeli yayınladı. Öğeleri tıklayarak ya da serbest metin komutları kullanarak seçebildiğiniz bu yapay zekâ modelinde Reuters'in açıkladığı üzere "kedi" kelimesini yazabilir ve yapay zekânın belirli bir fotoğraftaki tüm kedilerivurgulamasını izleyebilirsiniz.

Model diğer modellerle birlikte de çalışabiliyor. Tek bir görüntü kullanarak bir nesnenin 3D olarak yeniden oluşturulmasına yardımcı olabilir veya karma gerçeklik başlığından alınan görüntülerden yararlanabilir. Etkili bir şekilde, "Segment Anything" harici yapay zekâ eğitimi ihtiyacını sınırlayabilir.

Yapay Zekâ Modelinin Bir Süre Daha Geliştirilmesi Gerekiyor

Hem yapay zekâ modeli hem de veri kümesi ticari olmayan bir lisansla indirilebilir olacak. İçerik oluşturucuların kullanamayacağı bu model şimdilik araştırma ve teknolojiye erişimi genişletmek için kullanılacak.

Geliştiriciler mevcut modelin kusurlu olduğunu kabul ediyor. Modelin mevcut hâli daha ince ayrıntıları gözden kaçırabiliyor ve sınırları tespit etmede bazı modeller kadar doğru çalışamayabiliyor. Ayrıca "Segment Anything", komutları gerçek zamanlı olarak işleyebilse de zorlu görüntü işleme süreçleri söz konusu olduğunda tıkanıyor. Meta, daha uzmanlaşmış bazı yapay zekâ araçlarının kendi alanlarında bu modelden daha iyi performans göstermesinin muhtemel olduğunu söylüyor.

Peki siz bu yapay zekâ modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.