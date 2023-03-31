Yapay Zeka Teorisyeni: "Yapay Zeka Nükleer Savaştan Daha Tehlikeli!"

OpenAI ekibinin açtığı yolla birlikte yapay zeka alanında neredeyse her hafta yeni bir gelişme yaşanmaya başladı. Kimi insanlar, yapay zekanın insanlık medeniyeti için oldukça faydalı olduğunu düşünürken kimileri ise kesinlikle yasaklanması gerektiğini düşünüyor. Yapay zeka teorisyeni olarak tanınan Eliezer Yudkowsky'nin ise bu konuda oldukça sert görüşleri var.

Yapay zeka alanında araştırmalar yapan Yudkowsky, TIME'da yayımlanan bir köşe yazısında gelişmiş bir yapay zekanın nükleer savaştan daha tehlikeli olabileceğini söyledi.

"Tüm Ülkeler Yapay Zeka Çalışmalarını Durdurmalı!"

Yudkowsky'ye göre oldukça kontrolsüz bir şekilde gelişmeye devam eden yapay zeka, birkaç on yıl içerisinde insanlığın Yapay Genel Zeka adı verilen seviyeye ulaşarak insanlığın bir numaralı düşmanı olabilir.

Bu bağlamda dünya ülkelerine ve büyük teknoloji şirketlerine yapay zeka çalışmalarını 6 aylık bir süre boyunca durdurma çağrısı yapan Yudkowsky, eğer bu çağrıya uyulmazsa ülkelerin yapay zeka üzerine çalışmalar yapan diğer ülkelere nükleer silah tehdidinde dahi bulunması gerektiğini söyledi.

Yudkowsky, insan zekasına eş veya onu aşan bir Yapay Genel Zeka'nın, olası bir nükleer savaştan daha fazla insanlık medeniyetini tehdit ettiğini düşünüyor.

Yapay zeka araştırmacısı Eliezer Yudkowsky'ye katılıyor musunuz? Sizce yapay zeka insanlığı yok edebilir mi? Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.