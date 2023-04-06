ABD Yapay Zeka Destekli Gözetleme Sistemi Mi Kuruyor?

2000'li yılların en büyük devrimi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen yapay zeka, halkın gündelik hayatına da önemli ölçüde etki ediyor. Yeni ortaya çıkan bir bilgiye göre ABD güvenlik güçleri için yüz tanıma sistemi üzerinde çalışan bir yapay zeka şirketi, bu amaç doğrultusunda Facebook'a yüklenen 30 milyar fotoğrafı analiz etti.

Clearview isimli yapay zeka şirketinin CEO'su Hoan Ton-That, geçtiğimiz günlerde BBC'ye verdiği bir röportajda Facebook'taki halka açık fotoğrafları işlediklerini doğruladı.

Milyarlarca Kişinin Verileri Tehlikede

Hatırlayacağınız üzere Çin'de güvenlik kameraları aracılığıyla kullanılan yapay zeka destekli gözetleme sistemi, batılı devletler tarafından özel hayatın gizliliğini ihlal etme ve fişleme gibi nedenlerle büyük eleştiriler almıştı.

Ancak yeni ortaya çıkan raporlara göre ABD kolluk kuvvetlerinin 3100'ü Clearview AI tarafından geliştirilen yüz tanıma sistemini kullanıyor.

Meta, Clearview tarafından verilerin izinsiz bir şekilde toplandığı gerekçesiyle şirkete karşı tavır alarak CEO'yu platformlarından uzaklaştırmıştı. Ardından verilerin botlar yardımıyla toplanmaması adına ihtarname gönderdi.

Clearview AI tarafından kullanılan fotoğraflar, temelde halka açık olması sebebiyle bir suç teşkil etmiyor. Ancak bunların toplu bir şekilde fişlemeye kadar gidebilecek bir yüz tanıma sistemi için kullanılıyor olması, ABD'deki bazı sivil toplum kuruluşlarını bir hayli endişelendiriliyor.

Yakın zamanda kurulan Fight for the Future hareketi, Clearview AI'ın politikalarını insan hakları olarak nitelendirip polisin bu aracı kullanmaması yönünde çağrı yaptı. Son gelen verilere göre Clearview AI, ABD polisi tarafından toplamda 1 milyon kez kullanıldı.