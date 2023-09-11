Meta'nın Üzerinde Çalıştığı Yeni Yapay Zeka Modelinden Detaylar Geldi!

The Wall Street Journal'a göre Meta, OpenAI'nin GPT-4'ü kadar sofistike olmasını umduğu daha güçlü yeni bir sohbet botu yaratmak için yapay zekâ eğitim çiplerini topluyor ve veri merkezleri kuruyor.

Şirketin yeni büyük dil modelini 2024 yılının başlarında eğitmeye başlamayı planladığı ve CEO Mark Zuckerberg'in bu modelin şirketlerin yapay zekâ araçları oluşturması için ücretsiz olmasını amaçladığı bildiriliyor.

The Journal, Meta'nın daha fazla Nvidia H100 yapay zekâ eğitim çipi satın aldığını ve altyapısını güçlendirdiğini, böylece bu sefer yeni sohbet botunu eğitmek için Microsoft'un Azure bulut platformuna güvenmek zorunda kalmayacağını belirtiyor.

Meta, Yapay Zeka Alanındaki Girişimlerini Sürdürüyor

Tüm bunların yanı sıra şirketin insan ifadelerini taklit edebilen yapay zekâ araçlarının oluşturulmasını hızlandırmak amacıyla bu yılın başlarında yeni bir yapay zekâ modeli oluşturmak için bir grup oluşturduğu bildiriliyor.

En son Haziran ayındaki bir sızıntıda 30 farklı kişiliğe sahip bir Instagram sohbet botunun test edildiği iddia edilmişti ki bu da şirketin üzerinde çalıştığı yapay zekâ modeline oldukça benziyor.

Diğer Şirketler de Yapay Zeka Çalışmalarını Hızlandırıyor

Yapay zekâ tarafında gelişmeler Meta ile de sınırlı değil. OpenAI, Nisan ayında GPT-5'i eğitmediğini ve "bir süre daha eğitmeyeceğini" söyledi ancak Apple'ın GPT-4'ten bile daha güçlü olduğunu düşündüğü kendi "Ajax" yapay zekâ modeline her gün milyonlarca dolar akıttığı bildiriliyor.

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