Opera GX'e ChatGPT Destekli Yeni Bir Yapay Zeka Ekleniyor!

OpenAI'nin ChatGPT'si tarafından desteklenen yapay zekâ tarayıcısı Aria, kullanıcılara web'de arama yapmanın, soru sormanın ve kod yazmanın daha kolay bir yolunu sunmak için Mayıs ayında Opera'da kullanıma sunulmuştu. Şirket bugün Aria'yı, amiral gemisi Opera tarayıcısının oyuncular için tasarlanmış bir sürümü olan Opera GX'e getirdiğini duyurdu.

Bu yeni özellik sayesinde Opera GX kullanıcıları, en son oyun haberlerini ve ipuçlarını bulmak için doğrudan bir tarayıcı yapay zekâsı ile etkileşime girebilecek.

Şirket, oyuncuların yeni yapay zekâdan nasıl yararlanabileceğine dair bazı örnekler de verdi. Örneğin Baldur's Gate karakter fikirlerini veya merakla beklenen video oyunu Starfield'ın çıkış tarihini sormak gibi pek çok internet aramasını bu yapay zekâ ile konuşarak gerçekleştirebilirsiniz.

Aria, Opera GX ile Nasıl Çalışıyor?

Aria'nın internete bağlı olması sayesinde kullanıcılar güncel bilgilere gerçek zamanlı olarak ulaşabiliyor. Ayrıca Opera GX üzerindeki Aria, Opera'nın Mart ayında kullanıma sunduğu AI Prompts özelliği ile de bağlantılı. Bu özellik, kullanıcıların yapay zekâ istemleri oluşturmasına, makaleleri veya web sayfalarını özetlemesine ve sosyal medya gönderileri yazmasına olanak tanıyor.

Aria şu anda beta sürümünde ve yalnızca ayarlardan manuel olarak etkinleştirilebiliyor. Aria'yı kullanmak için kullanıcıların "Aria Extension" ve "Aria Command Line" özelliklerini de etkinleştirmeleri gerekiyor.

180'den fazla ülkede kullanılabilen Aria'nın şu anda bir milyondan fazla beta kullanıcısı bulunuyor.