Metal Gear Solid Delta: Snake Eater Ne Zaman Çıkacak? Ertelenmiş Olabilir!

Konami tarafından geliştirilen ve yayınlanan 2004 yapımı Metal Gear Solid 3: Snake Eater oyununun yeniden yapımı olan Metal Gear Solid Delta: Snake Eater'ın ilk duyurulmasının üzerinden tam bir yıl geçti. Bugün ise oyunun merakla beklenen çıkış tarihine dair yeni iddialar gün yüzüne çıktı.

Oyunun hem ilk hem de ikinci fragmanında herhangi bir çıkış tarihi ya da yılı belirtilmemişti ancak bu yılın başlarında 2024'ün en merakla beklenen oyunlarını gösteren bir PlayStation videosu yayınlandı ve bu oyunlardan biri de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater'di.

Bir diğer dikkat çeken durum ise oyuncular tarafından fark edildi. Bugün hâlâ oyunun resmî PlayStation web sitesindeki 2024 yılı içerisinde çıkacak oyunlar arasında yer aldığı görülebiliyor.

Çıkış Tarihi 2025'e Ertelenebilir

Tüm bunlara rağmen Dealabs Magazine'in belirttiğine göre bahsi geçen kaynaktaki yetkililer oyunun 2025 yılına erteleneceğini gördüklerini iddia ediyor. Henüz bu bilgiyi doğrulatamadığını belirten kaynak, oyunun 2025 yılında piyasaya sürüleceğini dağıtımcılar aracılığıyla öğrendiğini söylüyor. Bu dağıtımcıların oyunun fiziksel kopyaları için 31/12/2025 gibi geçici bir çıkış tarihi belirttiklerini de ekliyorlar.

Son olarak kaynak, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater'in çıkış tarihine yönelik yeni bir duyurunun önümüzdeki 10 gün içerisinde gerçekleşeceğini belirtiyor.

Peki sizin Metal Gear Solid Delta: Snake Eater'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.