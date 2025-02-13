Metal Gear Solid Delta: Snake Eater'ın Türkiye Fiyatı Açıklandı

Ön siparişe açılan Metal Gear Solid Delta: Snake Eater'ın Türkiye fiyatı belli oldu. Ayrıca oyunun yeni videosu da paylaşıldı.

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

2004 yapımı Metal Gear Solid 3: Snake Eater oyununun yeniden yapımı olan Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ön siparişe açıldı. Bununla birlikte oyunun fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu. Peki, oyunu ön sipariş vermek için ne kadar ücret ödemek gerekiyor?

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater'ın Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Snake ile tehlikeli bir maceraya adım attığımız Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ön siparişe sunuldu. Oyun Steam'de 32,99 dolar (1.191 TL), PlayStation Store ve Xbox Store'da ise 2 bin 799 TL fiyat etiketine sahip.

Standart sürümün yanı sıra Digital Deluxe isimli bir sürüm de bulunuyor. Bu sürümde oyunun yanı sıra Snake için yeni üniformalar, yüz görünümleri ve ekipmanlar sunan indirilebilir içerik yer alıyor.

Digital Deluxe sürümü için Steam'de 36,99 dolar (1.336 TL), PlayStation Store ve Xbox Store'da ise 3 bin 149 TL fiyat belirlendi. Bu sürümü ön sipariş veren oyuncular oyunu çıkışından 2 gün önce oynamaya başlayabilecek.

State of Play etkinliği esnasında Metal Gear Solid Delta: Snake Eater'ın bir videosu da yayınlandı. 1 dakika 56 saniye uzunluğundaki video aksiyon dolu sahneler içeriyor. Peki, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ne zaman çıkacak?

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater'ın Çıkış Tarihi

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater oyunu 28 Ağustos 2025 tarihinde PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 platformları için satışa sunulacak.

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