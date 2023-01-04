Zuckerberg, Metaverse İçin Akıllı Gözlük Şirketi Satın Aldı

Geçtiğimiz iki aylık süreçte yaklaşık 11 bin kişiden fazla çalışanı işten çıkaran Meta, metaverse planı için yatırım yapmaya devam ediyor. Akıllı gözlük ve lenslere odaklanan Hollanda merkezli Luxexcel'i satın alan Mark Zuckerberg, metaverse için daha güçlü çalışmalar yapacak gibi görünüyor.

Richard Vrie tarafından 2009 yılında kurulan şirket, ilk aşamada 3 boyutlu baskı yöntemiyle reçeteli gözlük camı geliştiriyordu. Son dönemde teknolojinin de büyük bir hızla gelişmesi ile birlikte artırılmış gerçeklik alanına giriş yaparak adından söz ettirmeye başladı.

Zuckerberg'den Metaverse İçin Hamle

Satın alma haberini ilk olarak Belçika gazetesi De Tijd yaptı. Meta da çıkan haberi doğruladı. Şirketin sözcülerinden biri de TechCrunch'a şu açıklamayı yaptı:

"Luxexcel ekibinin iki şirket arasındaki ortaklığı derinleştirerek Meta'ya katılmasından dolayı heyecanlıyız."

Artırılmış ve sanal gerçeklik çalışmalarına daha çok yoğunlaşan Meta, alanında başarılı ve küçük şirketleri satın alarak farklı bir strateji izliyor diyebiliriz. İki ay önce de günlük hayatta sık duyulan sesleri tanıyabilmesi için yapay zeka eğiten Audio Analytic'i de satın almıştı.