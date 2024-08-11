Bir Dönemin Efsanevi Oyunlarından Metin 2 Kapanıyor Mu? İddialara Yanıt Geldi!

2000'li yıllarda bilgisayarla tanışmış hemen hemen her oyunseverin kalbinde taht kuran ünlü rol yapma oyunu Metin 2 ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 2005 yılından itibaren sunucularını oyunseverlere açan oyunun, 20 yıllık serüvenin ardından kapatılacığı iddia ediliyor. Detaylar haberde.

Metin 2 Türkiye'den Sunucuların Kapatılacağı İddialarına Yanıt Gecikmedi

2005 yılında oyun dünyasına giriş yapan ünlü rol yapma oyunu Metin 2, özellikle ülkemizde yıllar boyunca çok büyük bir fan kitlesine ev sahipliği yaptı. Bugün ise sevilen oyun hakkında üzücü bir iddia gündeme düştü. Sosyal medyada gündem olan bir bilgilendirme mesajının ardından bir dönemin efsanevelşen oyunlarından Metin 2'nin yakında sunucularını kapatacağı öne sürülüyor.

Şirket tarafından yayınlandığı iddia edilen duyuru mesajında Metin 2’ye sadık kalan oyunculara teşekkür edilirken, sevilen oyunun yakında tüm sunucularını kapacağı bildiriliyor. Söz konusu duyuru metinin tamamı ise şu şekilde:

Değerli oyuncularımız, 2007 yılında Türkiye oyun topluluğuna katıldığımız günden bu yana, birlikte unutulmaz anılar ve heyecan verici deneyimler yaşadık. Sizlerin desteği ve sadakati sayesinde, oyunumuzu 2024 yılına kadar başarıyla sürdürebildik. Ancak, her güzel şeyin bir sonu vardır ve maalesef bu yolculuğun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Üzülerek belirtmek isteriz ki, 30 Ağustos 2024 tarihinde sunucularımızı kapatmaya karar verdik. Bu karar bizler için hiç de kolay olmadı, fakat oyunumuzun sürdürülebilirliği açısından en doğru adımın bu olduğuna inanıyoruz. Bugüne kadar bize gösterdiğiniz ilgi, destek ve sevgi için siz değerli oyuncularımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Sizlerin oluşturduğu topluluk, paylaştığı anılar ve kurduğu dostluklar, bizler için her zaman çok özel ve değerli olacak. Son bir kez daha, sizlere içtenlikle teşekkür ederiz. Saygılarımızla…

Ancak kısa bir süre önce Metin 2'ye ait resmi Türkiye blogundan yeni bir açıklama geldi. Oyunun kapatılacağı hakkındaki iddiaların yalanlandığı açıklamada, Metin2 Türkiye sunucusunun oyunseverlere açık olduğu ifade ediliyor.

Merhaba, Son bir kaç saattir sosyal medya ve haber sitelerinde yer almakta olan Metin2'nin kapanacağı bilgisi gerçeği yansıtmamaktadır. Araştırmadan uzak, kopyala yapıştır haberciliği ile yayılan bu bilgiyi ciddiye almamanızı rica ederiz. Metin2'nin kapanması değil, ONYX sunucuları seni bekliyor! Saygılarımızla, Metin2 Türkiye Takımınız.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin Metin 2 oyunuyla alakalı geçmişte unutamadığınız bir anı var mı? Yorumlarda buluşalım...