Sevilen Metro Serisine Zam Geldi: Steam Zamları Devam Ediyor!
Popüler Metro serisi, son dönemde karşılaştığımız zamlardan bir yenisi oldu. İşte zam sonrası oluşan fiyatlar!
Ülkemizde artan döviz kurları ve Steam'in önerdiği kuru güncellemesinin ardından pek çok oyunun zamlandığına şahit olmuştuk. Bugün bunlar arasına bir yenisi daha ekleniyor.
Kitaptan uyarlanan ve hikâyesi kadar oynanışıyla da etkileyen popüler Metro serisi oyunları Steam'de zamlandı.
Uzunca süredir serinin ilk oyunları indirimle âdeta su fiyatına kadar düşüyordu ancak Steam'e geçtiğimiz haftalarda gelen yeni minimum fiyat politikası, geliştiricileri oyunlarının fiyatlarını güncellemeye itti.
Zamlar sonrasında serinin en yeni oyunu Metro Exodus'un standart sürümü 187,00 TL'den 374,00 TL'ye çıkarken, Gold Edition ise 233,00 TL'den 499,00 TL'ye yükselmiş durumda.
Metro Exodus Serisi Zam Sonrası Fiyatlar
|Oyun
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|Metro 2033 Redux
|31,00 TL
|249,00 TL
|Metro Last Light Redux
|31,00 TL
|249,00 TL
|Metro Exodus
|187,00 TL
|374,00 TL
|Metro Exodus Gold Edition
|233,00 TL
|499,00 TL
|Metro Exodus Season Pass
|78,00 TL
|187,00 TL
GeForce NOW'a Bir Zam Daha: İşte Yeni Fiyatlar!
En son mobil oyun kontrollerini genişletmesi ve kütüphanesindeki oyun yelpazesini her geçen gün artırmasıyla oyuncuların sevgisini kazanan GeForce NOW, bu yılın Mart ayında gelen zammın ardından tüm paketleri etkilemese de yeni bir zamla daha karşımızda.
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