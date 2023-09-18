Sevilen Metro Serisine Zam Geldi: Steam Zamları Devam Ediyor!

Ülkemizde artan döviz kurları ve Steam'in önerdiği kuru güncellemesinin ardından pek çok oyunun zamlandığına şahit olmuştuk. Bugün bunlar arasına bir yenisi daha ekleniyor.

Kitaptan uyarlanan ve hikâyesi kadar oynanışıyla da etkileyen popüler Metro serisi oyunları Steam'de zamlandı.

Uzunca süredir serinin ilk oyunları indirimle âdeta su fiyatına kadar düşüyordu ancak Steam'e geçtiğimiz haftalarda gelen yeni minimum fiyat politikası, geliştiricileri oyunlarının fiyatlarını güncellemeye itti.

Zamlar sonrasında serinin en yeni oyunu Metro Exodus'un standart sürümü 187,00 TL'den 374,00 TL'ye çıkarken, Gold Edition ise 233,00 TL'den 499,00 TL'ye yükselmiş durumda.

Metro Exodus Serisi Zam Sonrası Fiyatlar

Oyun Eski Fiyat Yeni Fiyat Metro 2033 Redux 31,00 TL 249,00 TL Metro Last Light Redux 31,00 TL 249,00 TL Metro Exodus 187,00 TL 374,00 TL Metro Exodus Gold Edition 233,00 TL 499,00 TL Metro Exodus Season Pass 78,00 TL 187,00 TL

Peki siz bu zam hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.