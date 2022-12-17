GeForce NOW'a Bir Zam Daha: İşte Yeni Fiyatlar!

En son mobil oyun kontrollerini genişletmesi ve kütüphanesindeki oyun yelpazesini her geçen gün artırmasıyla oyuncuların sevgisini kazanan GeForce NOW, geçtiğimiz aylarda gelen zamın ardından yeni yıl öncesi yeni bir zamla daha karşımızda.

2017 yılından beri MacOS ve 2018 yılından beri PC platformlarında oyuncular tarafından kullanılan NVIDIA'nın bulut oyun akış hizmeti GeForce NOW, bir süre sonra da Android ve iOS dâhil olmak üzere tüm mobil platformlara gelmişti. GeForce NOW en temel hâliyle, NVIDIA'nın bulut sisteminde yer alan güçlü işlemcileri ve grafik kartlarını kullanarak, oyunları tamamen kendi tercihinize bağlı olarak telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan oynamanıza olanak sağlıyor. Bu hizmet sayesinde yüksek donanım isteyen oyunlar, herhangi bir indirme yapmadan tamamen internet bağlantınız sayesinde bulut üzerinden telefonlardan ve bilgisayarlardan oynanabiliyor.

2022 yılı içerisinde birkaç kez zamlarla karşımıza çıkan GeForce NOW'ın yeni zammı ne yazık ki oyuncuları üzecek. 22 Aralık 2022 Perşembe gününden itibaren geçerli olacak yeni değişikliklere göre 1 Aylık Premium Paket 120 TL'den 140 TL'ye, 3 Aylık Premium Paket 270 TL'den 300 TL'ye, 6 Aylık Premium Paket 480 TL'den 520 TL'ye, 1 Yıllık Premium Paket ise 840 TL'den 960 TL'ye zamlanmış durumda.

22 Aralık 2022 tarihine kadar yapacağınız paket yenilemeleri hâlihazırda kullanmakta olduğunuz fiyatlar üzerinden gerçekleştirilecekken, 22 Aralık 2022 tarihinden sonra yapacağınız yeni üyelik alımları ve var olan premium paketinizin dönemsel yenilemesi ise yeni fiyatlar üzerinden ücretlendirilecek.

GeForce NOW Aralık 2022 Fiyatları

Paket Eski Fiyat Yeni Fiyat 1 Aylık Premium Paket 120 TL 140 TL 3 Aylık Premium Paket 270 TL 300 TL 6 Aylık Premium Paket 480 TL 520 TL 12 Aylık Premium Paket 840 TL 960 TL

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