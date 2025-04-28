Parasını Faize Yatıranlar Dikkat: Tedbir İçin Son 2 Gününüz Kaldı

Son zamanlarda Merkez Bankası'nın üst üste aldığı faiz artırımı kararları, gözleri doğal olarak mevduatlara ve fonlara çevirdi.

Hürriyet'in haberine göre, faizlerdeki yükseliş, stopaj oranlarının da tekrar masaya yatırılmasına sebep oldu. Uzmanlar, olası bir stopaj artışının faiz gelirlerini biraz düşürebileceğini söylüyor. Bu da Merkez Bankası'nın ekonomiyi sıkılaştırma adımlarının etkisini dolaylı yoldan azaltabilir.

30 Nisan 2025'e kadar Resmi Gazete'de yayımlanması beklenen düzenleme, yatırımcıların kazançlarına doğrudan yansıyacak. Bu yüzden herkesin gözü kulağı bu açıklamada.

Yeni Stopaj Oranları — 28 Nisan 2025

Yeni karar yürürlüğe girdiği anda açılacak tüm mevduat hesapları ve yatırım fonları, açıklanacak güncel stopaj oranlarına tabi olacak. Ancak şimdiden sahip olunan mevcut mevduat ve fonlar için stopaj oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Yani kimse geçmiş yatırımı için geriye dönük bir vergi sürpriziyle karşılaşmayacak.

Şu anda uygulanan stopaj oranlarına bakacak olursak şöyle;

6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 15

1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 12

1 yıldan uzun vadelerde ise yüzde 10 stopaj uygulanıyor

Yatırımcı Dikkatli Olmalı

Fon cephesinde tablo biraz daha karışık. Hisse senedi ağırlıklı fonlarda stopaj sıfır iken, değişken fonlar ve para piyasası fonlarında oran yüzde 15 seviyesinde. Ayrıca bir yıldan fazla bekletilen ve ağırlığı yerli hisse senetlerine dayanan değişken fonlarda da stopaj sıfır. Bankaların ihraç ettiği tahvillerde ise vade kısa olursa yüzde 15, uzun olursa yüzde 10 stopaj söz konusu.

Mevcut fonlarına yeni bir fon ekleyenler dikkatli olmalı. Çünkü yeni alınan fonlar için yeni stopaj oranı geçerli olacak.