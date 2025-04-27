Zirve Şaşırtmadı! Türkiye'de En Çok Dinlenen Şarkılar Belli Oldu
Spotify, Türkiye'de en çok dinlenen şarkıları açıkladı. Listede pek çok bilinen sanatçı yer aldı. İşte en çok dinlenen şarkı ve söyleyen kişi!
Dünyanın en popüler dijital müzik platformu Spotify, Türkiye'de en çok dinlenen şarkıları açıkladı. Paylaşılan listede ülkemizde tanınan birçok sanatçı yer aldığını görüyoruz. Peki zirvede hangi parça var? İşte Spotify Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar!
Spotify Türkiye'de En Çok Dinlenenler
Spotify'ın paylaştığı verilere göre ilk sırada "Keşke"'yi görüyoruz. BLOK3 ve Ati242'nin ortak parçası olan Keşke, milyonlarca kez dinlendi. Akabinde onu Semicenk'in "Gözlerinden Gözlerine" şarkısı takip etti. Üçüncü ve dördüncü ise sırasıyla Semicenk'in "Sen Kaldın" ve Velet'in "Roman Olur Yazsam Seni" parçaları oldu.
En çok dinlenenler şu şekilde sıralandı;
-
Keşke - BLOK3, Ati242
-
Gözlerinden Gözlerine - Semicenk
-
Sen Kaldın - Semicenk
-
Roman Olur Yazsam Seni - Velet
-
Aldanırım - Sıla Şahin, Samet Kardeşler
-
HUQQA - Jeff Redd
-
Benden Sonra - Rıza Tamer
-
Vidrado Em Você - Dj Guuga, Mc Livinho
-
SEVMEYİ DENEMEDİN - BLOK3
-
Mendil - Gülden
-
Farzet - Sertab Erener
-
ÇIKAR BİRİ KARŞIMA - Poizi, Era7capone, SNOW
-
pUTA - Jeff Redd, BIGBAT
-
Ayaza Serdim - Kubilay Karça
-
BİTMİYOR - Ben Fero
-
NEON - UZI
-
OGUZ ALPER OKTEM - Organize
-
YANKI X İNTİHAR - Simge, Era7capone, Ozan Bayraşa, SNOW
-
YALAN DÜNYA - UZI
-
HA HA HA HA - Lvbel C5, AKDO
-
Italy Forma - Ati242
-
Arıyo - manifest
-
Değişmene Rağmen - Ati242
-
Sana Güvenmiyorum - Dedub Sessions - Dedublüman, Aleyna Tilki
-
Yalan - Ceren Sagu
-
Çatma Yarim - Reynmen
-
DURULDUM - Era7capone, KERO
-
Önümüz Yaz - Simge
-
CISTAK - Era7capone, Batuflex, Narco
-
Dönsen Bile - Ferdi Özbeğen
-
Sönen Sigaralar - Ati242
-
Her Nerdeysen - Ati242
-
Saygımdan - Bengü
-
aklına ben gelicem - BLOK3
-
kAHpE - Lvbel C5, AKDO, ALIZADE
-
ZEHİRLİ GÜL - BLOK3
-
BRAPAP - ERAY067, Mansur, Organize, Batuflex
-
Sen Bilmezsin - Dedublüman
-
UYUZ - BLOK3
-
Son Bir Rica - Zeynep Dizdar
-
Yanlışlarla Karşılaştım - Wegh, Keskin
-
Canın Beni Çekti - Melike Şahin
-
DOYAMADIM - AKDO, cakal
-
Sakladığın Bir Şeyler Var - Dedublüman
-
Shoote Shoote - Ati242
-
Kumralım - Yaşar
-
İltimas - Gülşen, Murat Boz
-
Küçücüğüm - Yalın
-
İNTİHAR - Era7capone, NASTEISHA
-
PSYCHO - Jeff Redd