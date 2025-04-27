Zirve Şaşırtmadı! Türkiye'de En Çok Dinlenen Şarkılar Belli Oldu

Spotify, Türkiye'de en çok dinlenen şarkıları açıkladı. Listede pek çok bilinen sanatçı yer aldı. İşte en çok dinlenen şarkı ve söyleyen kişi!

Emir Yasin Bolat
Emir Yasin Bolat -

Dünyanın en popüler dijital müzik platformu Spotify, Türkiye'de en çok dinlenen şarkıları açıkladı. Paylaşılan listede ülkemizde tanınan birçok sanatçı yer aldığını görüyoruz. Peki zirvede hangi parça var? İşte Spotify Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar!

Spotify Türkiye'de En Çok Dinlenenler

Spotify'ın paylaştığı verilere göre ilk sırada "Keşke"'yi görüyoruz. BLOK3 ve Ati242'nin ortak parçası olan Keşke, milyonlarca kez dinlendi. Akabinde onu Semicenk'in "Gözlerinden Gözlerine" şarkısı takip etti. Üçüncü ve dördüncü ise sırasıyla Semicenk'in "Sen Kaldın" ve Velet'in "Roman Olur Yazsam Seni" parçaları oldu.

En çok dinlenenler şu şekilde sıralandı;

  1. Keşke - BLOK3, Ati242

  2. Gözlerinden Gözlerine - Semicenk

  3. Sen Kaldın - Semicenk

  4. Roman Olur Yazsam Seni - Velet

  5. Aldanırım - Sıla Şahin, Samet Kardeşler

  6. HUQQA - Jeff Redd

  7. Benden Sonra - Rıza Tamer

  8. Vidrado Em Você - Dj Guuga, Mc Livinho

  9. SEVMEYİ DENEMEDİN - BLOK3

  10. Mendil - Gülden

  11. Farzet - Sertab Erener

  12. ÇIKAR BİRİ KARŞIMA - Poizi, Era7capone, SNOW

  13. pUTA - Jeff Redd, BIGBAT

  14. Ayaza Serdim - Kubilay Karça

  15. BİTMİYOR - Ben Fero

  16. NEON - UZI

  17. OGUZ ALPER OKTEM - Organize

  18. YANKI X İNTİHAR - Simge, Era7capone, Ozan Bayraşa, SNOW

  19. YALAN DÜNYA - UZI

  20. HA HA HA HA - Lvbel C5, AKDO

  21. Italy Forma - Ati242

  22. Arıyo - manifest

  23. Değişmene Rağmen - Ati242

  24. Sana Güvenmiyorum - Dedub Sessions - Dedublüman, Aleyna Tilki

  25. Yalan - Ceren Sagu

  26. Çatma Yarim - Reynmen

  27. DURULDUM - Era7capone, KERO

  28. Önümüz Yaz - Simge

  29. CISTAK - Era7capone, Batuflex, Narco

  30. Dönsen Bile - Ferdi Özbeğen

  31. Sönen Sigaralar - Ati242

  32. Her Nerdeysen - Ati242

  33. Saygımdan - Bengü

  34. aklına ben gelicem - BLOK3

  35. kAHpE - Lvbel C5, AKDO, ALIZADE

  36. ZEHİRLİ GÜL - BLOK3

  37. BRAPAP - ERAY067, Mansur, Organize, Batuflex

  38. Sen Bilmezsin - Dedublüman

  39. UYUZ - BLOK3

  40. Son Bir Rica - Zeynep Dizdar

  41. Yanlışlarla Karşılaştım - Wegh, Keskin

  42. Canın Beni Çekti - Melike Şahin

  43. DOYAMADIM - AKDO, cakal

  44. Sakladığın Bir Şeyler Var - Dedublüman

  45. Shoote Shoote - Ati242

  46. Kumralım - Yaşar

  47. İltimas - Gülşen, Murat Boz

  48. Küçücüğüm - Yalın

  49. İNTİHAR - Era7capone, NASTEISHA

  50. PSYCHO - Jeff Redd

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