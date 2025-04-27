Zirve Şaşırtmadı! Türkiye'de En Çok Dinlenen Şarkılar Belli Oldu

Dünyanın en popüler dijital müzik platformu Spotify, Türkiye'de en çok dinlenen şarkıları açıkladı. Paylaşılan listede ülkemizde tanınan birçok sanatçı yer aldığını görüyoruz. Peki zirvede hangi parça var? İşte Spotify Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar!

Spotify Türkiye'de En Çok Dinlenenler

Spotify'ın paylaştığı verilere göre ilk sırada "Keşke"'yi görüyoruz. BLOK3 ve Ati242'nin ortak parçası olan Keşke, milyonlarca kez dinlendi. Akabinde onu Semicenk'in "Gözlerinden Gözlerine" şarkısı takip etti. Üçüncü ve dördüncü ise sırasıyla Semicenk'in "Sen Kaldın" ve Velet'in "Roman Olur Yazsam Seni" parçaları oldu.

En çok dinlenenler şu şekilde sıralandı;