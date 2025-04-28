Yandex Türkiye, Yazeka İçin Yeni Özellikler Duyurdu

Yandex Türkiye, yapay zeka desteğine sahip bulma motoru Yazeka için yeni özellikler duyurdu. Yazeka, yeni geliştirmeler ile birlikte artık metinsel sonuçları görsel yanıtlarla destekliyor. Bu da arama deneyimini üst seviyeye taşıyor.

Yapay Zeka Destekli Yazeka'ya Yeni Özellikler Geldi

Yandex Arama Ürün Yöneticisi Rufat Mirza, gelişmiş problem çözme özelliklerine sahip olan Yazeka’nın artık sadece özet yanıtlar vermekle kalmadığını, bunları görsellerle de desteklediğini ve bu sayede kullanıcıların derinlemesine araştırma ve beceri geliştirme deneyimlerinin en üst düzeye çıkarıldığını belirtti.

Bu geliştirmelerin Yazeka’nın çok daha ilgi çekici ve işlevsel olmasını sağladığını da söyleyen Mirza, "Yazeka'nın verdiği yanıtların kalitesi yapay zekanın seçtiği görsellerle daha da artırıldı. Örneğin, ders anlatımlarında ve yemek tariflerinde sağlanan videolar sadece metinle yapılabileceklerin çok ötesine geçiyor" dedi ve şu şekilde devam etti:

"Benzer şekilde, görseller yapay zekanın yanıtlarını görselleştirerek talimatları daha anlaşılır hale getiriyor. Bu geliştirmeler sayesinde Yazeka'nın yanıtlarını çok daha ilgi çekici ve yararlı hale getirmeyi başardık. Ayrıca, Yazeka'nın yanıtlarına video özetleme özelliğini de entegre ettik. Böylece, gerekli durumlarda yanıtlara bilgilendirici video özetleri ekleyebiliyoruz."

Yeni güncellemeler kapsamında Yazeka, daha karmaşık sorunlara daha fazla seçenek sunarken açıklayıcı ve faydalı ipuçlarıyla kullanıcıları aradıkları sonuca yönlendiriyor. Kullanıcılar bu sayede sınırsız sayıda sorgu arasında kaybolmak yerine doğrudan aradıkları hedefe yönelebiliyor.

Yandex Arama'nın Lider Ürün Yöneticisi Fidan Derafshi, "Yazeka çatısı altında gerçekleştirilen Yandex Maps ve Yandex Arama entegrasyonu, bu ürünlerin birbirlerini desteklemesiyle büyük bir sinerji yarattı. Bu yaklaşım birbirinden bağımsız olan geleneksel web servislerinden, tamamen bağlantılı ve yapay zeka destekli bir dijital ekosisteme geçişi yansıtıyor" dedi ve açıklamasına şu sözler ile devam etti: