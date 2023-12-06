Mevzular Açık Mikrofon 18.Bölüm 'Kara Para' Tanıtımı Yayınlandı! (Video)

Özellikle seçim dönemindeki konuklarıyla dikkat çeken ve milyonlar tarafından izlenen, Oğuzhan Uğur önderliğindeki Mevzular Açık Mikrofon'un 18. bölüm tanıtımı yayınlandı.

Geçtiğimiz aylarda GAİN'e taşınan programın yeni bölümünde son dönemde sosyal medya fenomenlerinin ve gündemin ana konusu olan 'Kara Para' ele alınıyor.

Mevzular Açık Mikrofon 18. Bölüm Tanıtımı

Avukat Feyza Altun'un yanı sıra gazeteci Emrullah Erdinç ve Murat Ağırel'in konuk olduğu Mevzular Açık Mikrofon 18. bölüm tanıtımında seyircilerin soruları ve verilen cevaplar dikkat çekti.

Henüz ne zaman yayınlanacağı belli olmayan bölümün tanıtımında ilk tanıtım ibaresi kullanıldığından, yayın öncesinde bir tanıtım daha görmemiz muhtemel.

Peki siz Mevzular Açık Mikrofon'u seyrediyor musunuz? Son bölümün konusu olan 'Kara Para' ile ilgili gündem hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.