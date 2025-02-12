Disney+ Türkiye'ye Reklamlı Abonelik Geldi! Fiyatına Çok Şaşıracaksınız

Dijital yayın hizmeti Netflix'in en ciddi rakiplerinden biri olan Disney+ geçtiğimiz yıl reklamlı abonelik planını test etmeye başlamıştı. Şirket kısa süre önce reklamlı abonelik seçeneğini Türkiye'de kullanıma sundu. Bu aboneliğin reklam içerdiğinden ötürü daha uygun fiyatlı olması bekleniyordu ancak öyle olmadı.

Disney+ Türkiye Reklamlı Abonelik Fiyatı Ne Kadar?

Star Wars serisi, Marvel filmleri, Shogun, The Bear ve daha pek çok yapım ile öne çıkan Disney+, reklamlı abonelik için aylık 164,90 TL, yıllık 1.649 TL fiyat belirledi. Bu fiyata önceden reklamsız abonelik satın alınabildiğini belirtelim.

Tahmin edileceği üzere reklamlı seçeneğin gelmesi ile birlikte reklamsız paketin fiyatı artırıldı. Şu anda reklamsız abonelik satın alabilmek için aylık 349,90 TL, yıllık ise 3.499 TL ücret ödemek gerekiyor.

Reklamlı abonelik video kalitesi ve eş zamanlı izleme gibi konularda herhangi bir kısıtlama içermiyor. Bu abonelikte tıpkı diğer pakette olduğu gibi 4K’ya kadar UHD ve HDR video, 4 cihaza kadar eş zamanlı izleme, 10 cihaza kadar indirme gibi özellikler bulunuyor. Yani iki paket arasında yalnızca reklam farkı mevcut.