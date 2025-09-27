ÖTV Düzenlemesi Sonrası MG’den Büyük İndirim: Güncel Fiyat Listesi Yayınlandı!

MG, Türkiye’deki kullanıcılarına yönelik fiyat listesini yeniledi. Resmî Gazete’de açıklanan gümrük vergisi düzenlemesinin ardından marka farklı segmentlerdeki modellerinde kampanyalı satışları başlattı. İşte konuyla ilgili detaylar...

MG Türkiye Fiyatları Güncelledi: HS, MG7 ve Marvel R İçin Kampanya

Markanın D SUV segmentindeki modeli Yeni HS Luxury, sınırlı stoklarla geçerli özel bir fırsatla öne çıktı. Liste fiyatı 2 milyon 639 bin TL olan model, 2 milyon 380 bin TL’den satışa sunuluyor.

Premium sedan sınıfında yer alan MG7 modelleri de kampanya kapsamına dahil edildi. Excellence versiyonu 2 milyon 975 bin TL yerine 2 milyon 795 bin TL, Excellence Red Edition ise 3 milyon 70 bin TL yerine 2 milyon 895 bin TL’den satışa sunuluyor. MG7 Passion versiyonunda ise herhangi bir kampanya bulunmuyor.

Elektrikli segmentte yer alan Marvel R Performance modeli de indirime giren araçlar arasında. 2 milyon 990 bin TL liste fiyatına sahip olan model, 2 milyon 690 bin TL kampanyalı fiyatla satışa çıktı. Markanın tüm modelleri için güncel fiyat listesi ise şöyle:

Yeni HS Luxury (Benzin) Liste Fiyatı: 2.639.000 TL Kampanyalı Fiyat: 2.380.000 TL

MG7 Passion (Benzin) Liste Fiyatı: 2.725.000 TL

MG7 Excellence (Benzin) Liste Fiyatı: 2.975.000 TL Kampanyalı Fiyat: 2.795.000 TL

MG7 Excellence Red Edition (Benzin) Liste Fiyatı: 3.070.000 TL Kampanyalı Fiyat: 2.895.000 TL

Marvel R Performance (Elektrik) Liste Fiyatı: 2.990.000 TL Kampanyalı Fiyat: 2.690.000 TL

