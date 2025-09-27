Uygun Fiyatlı Makam Aracı: Mercedes-Benz CLA L EV Tanıtıldı!

Elektrikli otomobil pazarı her geçen gün farklı oyuncularla buluşuyor. Bu kapsamda Mercedes-Benz Çin pazarı için yeni bir CLA EV versiyonunu satışa sundu. Yeni otomobil Mercedes-Benz modelleri arasındaki uygun fiyatlı makam otomobili unvanını alma potansiyeli taşıyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Mercedes-Benz CLA L EV Teknik Özellikleri ve Tasarımı!

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, CLA’nın uzun aks mesafeli elektrikli versiyonunu tanıtarak ürün gamını genişletti. Çin pazarı için geliştirilen bu özel model tasarımıyla markanın güncel çizgilerini yansıtırken sunduğu teknolojilerle de öne çıkıyor.

CLA L EV, standart CLA’ya göre biraz daha uzun bir gövdeye sahip. 2 bin 830 mm’lik aks mesafesiyle birlikte toplam uzunluğu 4 bin 783 mm’ye ulaşan araç, iç mekânda özellikle arka koltuk yolcularına daha geniş bir alan sunuyor. Tasarım tarafında ise aydınlatmalı yıldız logosu ve yeniden şekillendirilen ön ızgara gibi detaylar öne çıkıyor.

Modelin en dikkat çekici tarafı sunduğu menzil değeri. 85 kWh’lik bataryadan güç alan CLA L EV, CLTC test döngüsüne göre 866 kilometreye kadar yol alabiliyor. Ortalama enerji tüketimi ise 100 kilometrede 10,9 kWh olarak açıklanmış durumda.

Şarj tarafında da iddialı bir tablo var. 800V mimari üzerinde geliştirilen araç 325 kW’a kadar hızlı şarj desteği sunuyor. Sadece 10 dakikalık şarjla 325 kilometre menzil kazanabilen model uzun yolculuklarda kullanıcıların işini oldukça kolaylaştıracak.

Mercedes-Benz CLA L EV Teknik Özellikleri Tablosu!

Aks Mesafesi: 2.830 mm (standart CLA’dan 40 mm daha uzun)

Boyutlar: Uzunluk 4.783 mm, genişlik 1.856 mm, yükseklik 1.469 mm

Batarya Kapasitesi: 85 kWh Menzil: 866 km’ye kadar (CLTC ölçüm döngüsüne göre)

Ortalama Tüketim: 10,9 kWh / 100 km

Şarj Platformu: 800V

Maksimum Şarj Gücü: 325 kW Hızlı Şarj Performansı: 10 dakikada 325 km menzil

Fiyat: 259.000 yuan (yaklaşık 36 bin 000 dolar, Çin pazarı için)

Çin’de üretilecek Mercedes-Benz CLA L EV, 259.000 yuan (yaklaşık 36 bin 000 dolar) başlangıç fiyatıyla ön siparişe açıldı. Modelin küresel pazarda satışa sunulup sunulmayacağı ise ilerleyen dönemde netleşecek. Markanın halihazırda Avrupa pazarında satışa sunduğu CLA EV modelinin teknik özelliklerini incelemek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...