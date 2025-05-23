MG7 Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Teknik Özellikleri!

Türkiye'ye giriş yaptığı andan itibaren dikkatleri üzerine toplayan MG yeni modelini sonunda Türkiye'de satışa sundu. Özellikle tüketiciler tarafından büyük bir talep görmesi beklenen MG7 lansmana özel fiyatlar ile tüketicilerin huzurunda. Peki yeni MG7 modeli tüketicilere neler sunuyor? İşte MG7 teknik özellikleri ve detayları...

MG7 Teknik Özellikleri ve Fiyatları

D segmenti sınıfına giren olan MG7 4884 mm uzunluğu ve 2778 mm aks mesafesiyle geniş bir yaşam alanı sunuyor. Araç 1889 mm genişlik ve 1447 mm yükseklik değerleriyle dengeli bir gövde yapısına sahip. Bagaj hacmi 375 litre olarak belirtilmiş. Standart olarak sunulan 18 inç ve opsiyonel 19 inç alüminyum alaşımlı jantlar gövde tasarımıyla bütünleşen sportif detayları öne çıkarıyor.

Kabin içinde 33 inçlik UniScreen ekran sistemi dijital gösterge ve multimedya işlevlerini tek yüzeyde birleştiriyor. Bu ekran, hem bilgi hem de eğlence işlevlerini aynı panelde sunarken, kullanıcının sürüş esnasında bilgiye erişimini kolaylaştırıyor. İklimlendirme tarafında çift bölgeli otomatik klima tercih edilmiş. Ayrıca kablosuz telefon şarjı, akıllı hız sabitleyici ve çeşitli sürüş destek sistemleri de standart donanımlar arasında yer alıyor.

Araçta kullanılan 1.5 litrelik turbo benzinli motor 170 beygir güç ve 275 Nm tork üretiyor. 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman ile desteklenen bu ünite, MG7’yi 0’dan 100 km/s hıza yaklaşık 9.5 saniyede çıkarabiliyor. Maksimum hız sınırı ise saatte 200 km. Ortalama yakıt tüketimi 100 kilometrede 7 litre olarak veriliyor. Bu motor kombinasyonu, günlük kullanımda performansla verimlilik arasında bir denge kurmayı hedefliyor.

MG7 Türkiye’de üç farklı donanım seviyesiyle sunuluyor. Giriş seviyesi olan Passion paketi temel ihtiyaçlara yönelik teknolojik donanımlarla geliyor. Bir üst seviye olan Excellence paketi güvenlik ve sürüş destek sistemlerini daha ileri düzeye taşıyor. Excellence Red Edition olarak adlandırılan özel paket ise tasarımsal bazı farklılıklar ve iç mekânda kullanılan detaylarla farklılaştırılmış. Fiyatlar ise 2 milyon 470 bin TL’den başlayıp 2 milyon 770 bin TL’ye kadar çıkıyor.

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