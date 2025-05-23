3.23 Saniyede 100km/s Hıza Çıkan Xiaomi Elektrikli SUV Tanıtıldı

Xiaomi, 22 Mayıs'taki büyük lansmanında sadece Xiaomi 15s Pro ve Pad 7 Ultra'yı tanıtmakla kalmadı; markanın ilk SUV aracı olan Xiaomi YU7 de resmen sahneye çıktı. Firma, YU7'nin SU7 modelinin bir türevi değil, tamamen sıfırdan geliştirilen yepyeni bir model olduğunu vurguladı. Amaç ise sade ve sportif çizgileri koruyarak SUV segmentine yeni bir soluk getirmek.

Zümrüt Yeşili, Titanyum Gümüşü ve Lav Turuncusu olarak üç farklı renkle çıkış yapacak olan model, Temmuz ayında satışa sunulacak. Fiyatı henüz açıklanmadı ancak gelen bilgilere göre 27 bin dolar civarı olacağı söyleniyor. İşte teknik özellikleri...

Uzay Üssü Gibi İç Mekan Tasarımı

İç mekânda en dikkat çekici detaylardan biri, cam altına yansıtılan HyperVision Panoramik Ekran. Üçlü Mini LED dizilimiyle oluşturulan bu sistem, toplamda 1.1 metre genişliğinde, yüksek çözünürlüklü ve parlak bir sürüş deneyimi sunuyor.

Aracın neredeyse tamamı yumuşak dokulu ve OEKO-TEX 1. sınıf sertifikalı materyallerle kaplı. Ön koltuklarda sıfır yerçekimi modlu masaj özelliği, arka koltuklarda ise elektrikli ayarlanabilir yapı yer alıyor. Toplam 1.970 litreye varan bagaj hacmi bulunuyor. 141 litresi ön bagajda.

Fütüristik SUV Dizaynı

4999 mm uzunluk, 1996 mm genişlik ve 1600 mm yükseklik ölçülerine sahip olan araç, 3000 mm dingil mesafesiyle oldukça ferah bir iç hacim sunuyor. Önde tam 141 litrelik elektrikli bagaj ve gövdeyi tamamen saran aerodinamik detaylar bulunuyor. Aracın tüm gövdesi boyunca yerleştirilen 10 hava kanalı, 19 havalandırma çıkışı, hareketli spoyler ve aktif ızgara sistemiyle elde edilen 0.245 Cd sürtünme katsayısı, bu aracı segmentinde yüksek bir konuma çekiyor.

3.11 metrekarelik alüminyum kaputuyla seri üretimdeki en büyük motor kapaklarından birine sahip olan araç, aynı zamanda Xiaomi'nin su damlası far tasarımını da daha modern bir anlayışla ortaya koyuyor.

100 km/s Hıza 3.23 Saniyede Çıkıyor

Kaputun altında yer alan HyperEngine V6s Plus, 690 PS güç ve 508 kW'lık tepe değerle 0-100 km/s hızlanmasını yalnızca 3.23 saniyede tamamlıyor. Standart modelde yer alan 96.3 kWh'lık batarya, 835 km menzil (CLTC) sunuyor. 800V silikon karbür mimarisi sayesinde batarya, yalnızca 12 dakikada %10'dan %80'e kadar şarj olabiliyor.

Sürüş konforu için çift hava hazneli süspansiyon ve sürekli ayarlanabilir amortisör sistemi gibi gelişmiş bileşenler bulunuyor.

Güvenlik İçin Toplamda 25 Radar Sistemi

Son olarak aracın güvenlik kısmında da iddiası büyük. 2200 MPa ultra yüksek dayanımlı çelikten oluşan hibrit şasi, çarpışma anlarında üstün koruma sağlarken sürücü destek sistemlerinde LiDAR, 12 ultrasonik radar, 11 kamera ve 4D milimetre dalga radarı gibi bileşenler yer alıyor. İşlem gücü 700 TOPS olan NVIDIA DRIVE AGX Thor platformuyla birlikte geliyor.

Aracın içindeki tüm dijital sistemler ise Snapdragon 8 Gen 3 çipinden güç alıyor. Tüm modellerde sürüş destek donanımları standart olarak sunulacak ve ayrıca kullanıcılar için gelişmiş sürüş eğitimi de verilecek.