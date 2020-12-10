Xiaomi Mi Watch Lite Tanıtıldı: Mi Watch Lite Özellikleri Neler?

Xiaomi Mi Watch Lite özellikleri resmi olarak açıklandı. Xiaomi Mi Watch Lite neler sunuyor? İşte Xiaomi Mi Watch Lite özellikleri.

Xiaomi Mi Watch Lite Özellikleri

Mi Watch Lite, otomatik parlaklık ayarı ve 323 ppi piksel yoğunluğuna sahip, 320x320 piksel çözünürlüklü 1,4 inç renkli dokunmatik ekran ile geliyor. Akıllı saat 120'den fazla saat yüzünü desteklemekte.

Mi Watch Lite, otomatik bir adım sayacı ile birlikte geliyor ve Açık Hava Koşusu, Açık Hava Bisikleti, Kapalı Bisiklet, Koşu Bandı, Açık Suda Yüzme, Havuzda Yüzme, Serbest Stil, Kriket, Trekking, Patika Koşusu ve Yürüyüş gibi 11 egzersiz modunu desteklemekte.

Ek olarak akıllı saat, stres seviyenizi azaltmaya yardımcı olacak uyku izleme, kalp atış hızı izleme ve yönlendirmeli nefes alma özelliklerine sahip. Mi Watch Lite'ın geri kalan özellikleri arasında gelen arama, SMS ve uygulama bildirim uyarıları, müzik kontrolü, telefon bulucu ve hava durumu raporu bulunuyor.

Xiaomi Mi Watch Lite, Redmi Watch'ta olmayan GPS ile gelmekte. GPS'e ek olarak, akıllı saat ayrıca GLONASS ve bir Barometre sensörüne sahip. Dokuz güne kadar dayanıklılığı iddia edilen 230 mAh bataryadan güç alan Mi Watch Lite iki saat içinde tamamen şarj oluyor.

Xiaomi Mi Watch Lite Fiyatı

Xiaomi Mi Watch Lite fiyatı henüz açıklanmadı. Cihazın fiyatının 45 dolar'dan az olacağı söyleniyor. Xiaomi Mi Watch Lite'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı da yine bilinmezliğini koruyor.

Sizler Xiaomi Mi Watch Lite hakkında ne düşünüyorsunuz? Xiaomi Mi Watch Lite özelliklerini nasıl buldunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın!