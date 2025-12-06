Michael De Santa da GTA Online Kadrosuna Katılıyor!
Önümüzdeki hafta yayınlanacak olan yeni GTA Online güncellemesi ile Michael De Santa'yı da kadroda göreceğiz. İşte detaylar...
⚡ Önemli Bilgiler
- Michael De Santa için GTA Online yolu sonunda göründü.
- A Safehouse in the Hills güncellemesi ile önümüzdeki hafta bu karakteri de çevrimiçi modda görebileceğiz.
- Rockstar Games şirketinin duyurusu ile söz konusu güncelleme, 10 Aralık 2025 tarihinde geliyor.
Franklin Clinton ve Trevor Philips sonrasında şimdi de Michael De Santa, GTA Online modunda gelecek bir diğer karakter olacak. Bunun için de önümüzde fazla bir zaman kalmadı. Önümüzdeki hafta yayınlanacak olan A Safehouse in the Hills güncellemesi ile efsane üçlü, bu defa GTA Online tarafında bir araya gelecekler.
Muhteşem Üçlü Yeniden Bir Arada: Michael De Santa da GTA Online'a Geliyor
Rockstar Games şirketinin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile söz konusu güncellemenin 10 Aralık 2025 Çarşamba günü yayınlanacağı duyuruldu. Ayrıca zaman çizgisindeki atlama ile Michael De Santa karakterinin güncel halini görebilmek mümkün oluyor. Kendisinin yaşlandığı pek tabii ki ortada ve normal karşılanabilir. Ancak yine de elinden her iş gelmeye devam ediyor.
GTA 5 Yeniden Yılın Oyunu Seçilebilir! Peki Nasıl?
Çıkışının üzerinden on yıldan fazla bir zaman geçmiş olan GTA 5, bir kez daha Yılın Oyunu seçilebilir. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.
Hemen aşağıdan bakabileceğiniz fragmanda, Los Santos tepelerindeki bir konağı alabilmek de mümkün olacak. Ayrıca mermilerin havada uçuştuğu çatışmalar, polis kovalamacaları ve soygunlar dahil pek çok aksiyon dolu sahneye de yer verilmiş. Seyir zevkinin epey yüksek olduğunu söyleyebiliriz.
Prime luxury real estate for those who've reached the highest rungs of the criminal ladder arrives on Dec 10 in GTA Online: A Safehouse in the Hills.— Rockstar Games (@RockstarGames) December 5, 2025
The monumental update also features a new action-packed adventure, new vehicles to collect and much more: https://t.co/xGottYirhm pic.twitter.com/cCsNpe25AW
Bildiğiniz gibi oyunda halihazırda Chop ile Franklin Clinton, Lamar, Lester, Michael Madrazo ve Trevor Philips karakterleri yer alıyor. Ancak Michael De Santa için on iki yıldan fazla bir sürenin ardından bir ilk yaşanacak. Duyuru fragmanının ardından, karakteri canlandıran Ned Luke de alıntı yaparak kendi yorumunu katmayı unutmamış.
Daddy’s back bitches— Ned Luke (@ned_luke) December 5, 2025
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ https://t.co/YaQ0ZfkJzl
Görünüşe göre bizi, ana oyunun ardından çevrimiçi oyunda da epey eğlenceli anlar bekliyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Michael De Santa burnunuzda tütüyor muydu? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.