Michael De Santa da GTA Online Kadrosuna Katılıyor!

Franklin Clinton ve Trevor Philips sonrasında şimdi de Michael De Santa, GTA Online modunda gelecek bir diğer karakter olacak. Bunun için de önümüzde fazla bir zaman kalmadı. Önümüzdeki hafta yayınlanacak olan A Safehouse in the Hills güncellemesi ile efsane üçlü, bu defa GTA Online tarafında bir araya gelecekler.

Muhteşem Üçlü Yeniden Bir Arada: Michael De Santa da GTA Online'a Geliyor

Rockstar Games şirketinin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile söz konusu güncellemenin 10 Aralık 2025 Çarşamba günü yayınlanacağı duyuruldu. Ayrıca zaman çizgisindeki atlama ile Michael De Santa karakterinin güncel halini görebilmek mümkün oluyor. Kendisinin yaşlandığı pek tabii ki ortada ve normal karşılanabilir. Ancak yine de elinden her iş gelmeye devam ediyor.

Hemen aşağıdan bakabileceğiniz fragmanda, Los Santos tepelerindeki bir konağı alabilmek de mümkün olacak. Ayrıca mermilerin havada uçuştuğu çatışmalar, polis kovalamacaları ve soygunlar dahil pek çok aksiyon dolu sahneye de yer verilmiş. Seyir zevkinin epey yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Prime luxury real estate for those who've reached the highest rungs of the criminal ladder arrives on Dec 10 in GTA Online: A Safehouse in the Hills.



The monumental update also features a new action-packed adventure, new vehicles to collect and much more: https://t.co/xGottYirhm pic.twitter.com/cCsNpe25AW — Rockstar Games (@RockstarGames) December 5, 2025

Bildiğiniz gibi oyunda halihazırda Chop ile Franklin Clinton, Lamar, Lester, Michael Madrazo ve Trevor Philips karakterleri yer alıyor. Ancak Michael De Santa için on iki yıldan fazla bir sürenin ardından bir ilk yaşanacak. Duyuru fragmanının ardından, karakteri canlandıran Ned Luke de alıntı yaparak kendi yorumunu katmayı unutmamış.

Görünüşe göre bizi, ana oyunun ardından çevrimiçi oyunda da epey eğlenceli anlar bekliyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Michael De Santa burnunuzda tütüyor muydu? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.