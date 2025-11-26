GTA 5 Yeniden Yılın Oyunu Seçilebilir! Peki Nasıl?

Yavaştan 2025 ile vedalaşmaya hazırlandığımız bugünlerde, oyun sektöründe de yılın en iyilerini seçme heyecanı da başladı. Geçtiğimiz hafta açıklanan The Game Awards adaylarının ardından, dün de Steam Ödülleri için adayları belirleme süreci başladı. Aralık ayının başına kadar devam edecek oylamalarda, ilginç bir detay keşfedildi. Eğer oy birliği sağlanırsa Grand Theft Auto 5, Yılın Oyunu ödülünü kazanabilir.

GTA 5 Yeniden Yılın Oyunu Mu Olacak?

2013 yılında çıkmış olan açık dünya aksiyon oyunu, ilk olarak PlayStation 3 ve Xbox 360 için çıkmıştı. Yıllar içerisinde PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series platformlarına da uyarlanan oyun, çıkışının üzerinden geçen on iki yıldan fazla bir süreye rağmen satmaya devam ediyor. Bu yılın Mart ayında PC versiyonu için yayınlanan güncelleme ile PlayStation 5 ve Xbox Series versiyonları için sunulan özelliklere de kavuşmuş olan Grand Theft Auto 5, Gameranx tarafından tespit edilene göre, Steam Ödülleri kapsamında Yılın Oyunu kategorisinde Enhanced Edition sayesinde aday gösterilebiliyor.

Bildiğiniz veya bilmediğiniz üzere Steam Ödülleri, jürinin değil de oyuncuların oyları ile kazananların belirlendiği bir işleyişe sahip. Yani oyuncular oylarını Yılın Oyunu için Rockstar Games oyunundan yana kullanırlar ve çoğunluğu sağlarlar ise, söz konusu kategorinin kazananı Grand Theft Auto 5 Enhanced Edition olabilir. Bu da bir hayli ilginç bir sonuç olacak diyebiliriz.

Önceki gün açıklandığı üzere Steam Ödülleri için on bir farklı kategoride adayların belirlenmesi süreci 1 Aralık 2025 Pazartesi günü 21:00 sıralarında sona erecek. Kış İndirimleri ile başlayacak ikinci safhada ise finalistler için bir oylama süreci başlayacak. 3 Ocak 2026 Cumartesi günü 21:00 sıralarında ise kazananları öğrenmiş olacağız.

Serinin piyasadaki güncel oyunu, çıktığı yıl içerisinde 31inci Altın Joystick Ödülleri ve Spike VGX 2013 Ödülleri dahil birçok organizasyon kapsamında ve oyun mecrası tarafından Yılın Oyunu ödülü ile ödüllendirilmişti. Bakalım bir yenisini bu yıl da kazanabilecek mi? Gelişmeleri takipte olacağız.