Merakla Beklenen Michael Jackson Filminden İlk Fragman Geldi!

Pop müziğin efsane ismi Michael Jackson’ın hayatını anlatacak olan “Michael” adlı filmden ilk fragman geldi. Ünlü sanatçının müzik kariyerini, sahne arkasındaki dünyasını ve bilinmeyen yönlerini konu alan yapım, yayınlanan ilk görüntüleriyle şimdiden büyük ses getirdi. İşte detaylar...

Michael Jackson Filminin Fragmanı Yayınlandı: Kral Geri Dönüyor!

Yönetmen koltuğunda Antoine Fuqua, senaryoda ise Oscar adayı John Logan bulunuyor. Bu güçlü ekip müzik tarihinin en çok konuşulan figürlerinden biri olan Michael Jackson’ı tüm yönleriyle beyaz perdeye taşıyor. Filmin en dikkat çekici detayı ise başrolde Jackson’ın kendi yeğeni Jaafar Jackson’ın yer alması.

Böylece izleyiciler efsaneyi onun kanından biriyle yeniden izleme fırsatı bulacak. Yeni fragmanda Michael Jackson’ın unutulmaz sahne performanslarından esinlenen yoğun tempolu sahneler, dans provaları ve konser görüntüleri dikkat çekiyor.

Kamera yalnızca sahnedeki “pop kralını” değil sahne arkasında büyük bir mükemmeliyetçilikle çalışan sanatçıyı da gözler önüne seriyor. Fragman boyunca kullanılan orijinal Jackson vokalleri izleyicilere adeta nostaljik bir konser hissi yaşatıyor.

Filmin çekimleri tamamlanmış olsa da gösterim tarihi birkaç kez ertelendi. Yapım şirketi Lionsgate filmin 24 Nisan 2026’da dünya genelinde vizyona gireceğini doğruladı. İlk aşamada iki bölüme ayrılabileceği konuşulan “Michael”, sanatçının hem yükselişini hem de hayatının karanlık dönemlerini tüm yönleriyle ele alacak.

