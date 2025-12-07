MicroSD Kart Yuvaları Telefonlara Geri Dönüyor: İyi de Neden?

Hatırlatmak gerekirse, önceki yıllarda akıllı telefonların depolama alanları yeterli olmadığı için cihazlarda microSD kart yuvaları bulunuyordu. Kullanıcılar depolama alanlarını uyumlu kartlar kullanarak kolayca yükseltebiliyordu. Ancak bu pratik özellik yıllar geçtikçe kademeli olarak kaldırıldı.

Geldiğimiz noktada üreticiler microSD kartlar yerine birden fazla depolama seçeneği sunarak kullanıcıları aynı modelin yüksek kapasiteli versiyonlarına yönlendiriyor. Fakat gelen son bilgiler, bu uygulamanın yerini tekrardan microSD kartlara bırakabileceğini gösteriyor. Peki, bu beklenmedik değişimin ardındaki sebep ne?

Artan DRAM Fiyatları Üreticileri MicroSD Kart Yuvalarına Yöneltiyor

Sektörel kaynaklardan gelen bilgilere göre son dönemde DRAM fiyatlarında yaşanan kontrolsüz artış, akıllı telefon üreticilerini yeni modellerinde birden fazla depolama seçeneği sunma konusunda bir hayli zorluyor. Üstelik DRAM piyasasındaki bu rekor yükselişin 2027'nin sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Bu bağlamda pek çok üretici durumu tersine çevirmek ve sevkiyat rakamlarını korumak amacıyla yeni telefonlarına eskisi gibi microSD kart yuvaları eklemeyi planlıyor. Bu kararın en büyük avantajı tüketicinin satın alma maliyetini düşürmesi olacak.

Kullanıcılar, bu değişiklik sayesinde dahili depolaması düşük olan baz modelleri daha uygun fiyata alıp depolama ihtiyacını harici microSD kartlarla çok daha uygun maliyetlerle giderebilecek. Böylelikle üreticiler de DRAM maliyetlerini düşürerek rekabetçi başlangıç fiyatları sunabilecekler.

Bu durumun en çarpıcı örneği Samsung'un kısa süre önce ürettiği microSD Express kartlarında ortaya çıkıyor. 512 GB depolama alanı sunan bu kartlar, 800 MB/s'lik hızıyla dahili depolama alanlarından neredeyse farksız çalışırken 75 dolarlık uygun fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Bu fiyat, Apple'ın iPhone 17 modellerinde 256 GB'tan 512 GB'a geçiş için talep ettiği 200 dolarlık farkın çok daha altında bir maliyet sunuyor.

MicroSD Kart Yuvaları 2026'da Geri Dönebilir

Öte yandan bu önemli değişikliğin yakın zamanda piyasaya sürülecek modellerde görülmesi pek de mümkün değil. Zira tedarik hattındaki mevcut cihazlarda yeniden tasarım yapılamayacağından microSD kart yuvasını göreceğimiz ilk cihazların 2026 yılının ikinci yarısında tanıtılması beklenen akıllı telefonlar olması öngörülüyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.