ChatGPT'nin Yeni Modelini Kandırabilenler Para Ödülü Alacak

OpenAI, en yeni yapay zeka modeli GPT-5.5'i duyurdu. Şimdiye kadarki en gelişmiş model olarak nitelendirilen GPT-5.5, önceki modele göre daha hızlı düşünme ve benzeri avantajlarla ön plana çıkıyor. Dahası, şirket, bu yeni modeli kandırmayı başaranlar için para ödüllü bir programın da başlatıldığını belirtti.

GPT-5.5 Neler Sunuyor?

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI tarafından sunulan yeni GPT-5.5 modeli, GPT-5.4 ve önceki modellere göre daha hızlı çalışma yeteneğine sahip olması ile ön plana çıkıyor. Kodlama konusunda daha başarılı olduğu ifade edilen modelin matematik ve uzmanlık gerektiren alanlarda destek alınabilecek seviyeye ulaştığına işaret ediliyor.

Birçok kıyaslama testinde Google tarafından geliştirilen Gemini 3.1 Pro ve Anthropic tarafından sunulan Claude Opus 4.5 gibi rakipleri geride bırakan bu yeni yapay zeka modeli şu anda ChatGPT Plus ve Pro gibi ücretli abonelik sahiplerinin erişimine açık durumda. GPT-5.5 Pro sürümüne ise şimdilik yalnızca Pro, Business ve Enterprise aboneleri erişebiliyor.

GPT-5.5 Hata Ödül Programının Şartları Neler?

Tahmin edilebileceği üzere GPT-5.5 için başlatılan ve Codex'in masaüstü sürümü ile sınırlı olan hata ödül programına herkes katılım sağlayamayacak. Ülke / bölge konusunda katılım sınırlaması bulunmasa da başvuru bazlı değerlendirme yapılacak. Şu an açık durumda olan başvurular, 22 Haziran 2026'da sona erecek. Bu tarihe kadar başvurup onay alan kişiler, GPT-5.5'i kandırıp kandıramayacağını test etme imkânı elde edecek.

Bu arada başvuruların onaylanması için bitiş tarihini beklemeye gerek olmayacak. OpenAI, başvurular devam ederken kullanıcılardan gelen talepleri kademeli olarak değerlendirmeyi tercih ediyor. O yüzden test süreci de 28 Nisan 2026'da başlayacak. 27 Temmuz 2026'da ise katılımcılar deneme imkânını kaybedecek.

GPT-5.5'i Kandıranlara Ne Kadar Para Ödülü Verilecek?

GPT-5.5'i kandırmayı başaranlara 25.000 dolar para ödülü verilecek. Bu da güncel kurla 1 milyon 125 bin 375 TL'ye denk geliyor. Tabii, kısmen başarı elde ettiği tespit edilen kişilerin hiç başaramayanlarla aynı şekilde değerlendirmeye alınmayacağını belirtmek gerekiyor. OpenAI, bu kişilere de çabalarına olan takdirlerinin göstergesi olarak daha küçük ödüller vermeyi planlıyor.

Editörün Yorumu

OpenAI'ın GPT-5.5 için başlattığı bu ödül programı, bana yeni modeline çok güvendiğini düşündürüyor. Yapay zeka modelinin kıyaslama testlerine baktığımda özellikle siber güvenlik ve teknik konularda diğer birçok yapay zeka modelini oldukça geride bıraktığını görüyorum. Bu tür alanlarda çalışıp yapay zekanın yardımına ihtiyacı olanlar için güçlü bir asistan olacağı aşikâr.