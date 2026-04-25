Unisoc İşlemcili Çok Ucuz Android Telefon Yolda! 90Hz Ekran ve Dahası

HMD, Vibe 2 5G isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Şirket tarafından yapılan duyuru ile birlikte Vibe 2 5G'nin tanıtım tarihi belli oldu. Unisoc tarafından geliştirilen giriş seviyesi bir işlemciye sahip akıllı telefon, çok yakında tanıtılacak. Cihaz, siyah ve altın olmak üzere iki fakrlı renk seçeneği ile birlikte gelecek.

HMD Vibe 2 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

HMD Vibe 2 5G, 2026 yılının mayıs ayında tanıtılacak. Bununla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Telefonun arka yüzeyinde dikdörtgen şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modülün üzerinde kamera ve LED flaş bulunacak. Arka yüzeyde HMD logosu da yer alacak. Cihazın yan tarafında ise güç ve ses butonları bulunacak.

HMD Vibe 2 5G Türkiye'de Satılacak mı?

HMD Vibe 2 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda HMD akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda HMDVibe 2 5G'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.

HMD Vibe 2 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

4 GB RAM ve 128 GB depolama: 6.499 rupi (3.106 TL)

6.499 rupi (3.106 TL) 4 GB RAM ve 256 GB depolama: 7.499 rupi (3.584 TL)

HMD Vibe 2 5G'nin 6.499 rupi başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu da güncel kur ile bilrikte 3 bin 106 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 5 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

HMD Vibe 2 5G'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,75 inç

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

İşlemci: Unisoc T7200

RAM: 4 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve yardımcı sensör

Ön Kamera: 5 MP

Batarya: 5.000 mAh

Kablolu Şarj: 10W

Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP52 sertifikası

HMD Vibe 2 5G'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

HMD'nin yeni telefonunda Unisoc T7200 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, PUBG Mobile'ı ortalama 24 FPS'te çalıştırıyor. Candy Crush Saga ve Subway Surfers City gibi donanımı zorlamayan yapımlarda ise daha yüksek FPS'lere ulaşılıyor. Giriş seviyesi bu işlemcide 1.6 GHz hızında çalışan iki adet Cortex-A75 çekirdeği ve 1.6 GHz hızında çalışan altı adet Cortex-A55 çekirdeği bulunuyor.

Söz konusu işlemci daha önce ZTE Blade A56, Nubia V70 Max ve Nubia Music 2'de de tercih edilmişti. Bu arada serinin bir önceki modeli olan HMD Vibe'da Unisoc T760 işlemcisi tercih edilmişti. Sekiz çekirdeğe sahip olan bu işlemci de söz konusu mobil oyunları çalıştırabildiğini belirtelim.

HMD Vibe 2 5G'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Vibe 2 5G'nin ekranı 6,75 inç büyüklüğünde olacak. Cihaz, IPS LCD ekran üzerinde 90Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli HMD Vibe'da 6,67 inç ekran boyutu, 720 x 1604 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran ve 90Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

IPS LCD ise hem renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor hem de geniş görüş açısına sahip. Bu arada 90Hz yenileme hızı, 60Hz yenileme hızına kıyasla daha akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken ve hatta web sayfalarında kaydırma yaparken bile bu net bir şekilde hissediliyor.

HMD Vibe 2 5G'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve yardımcı sensör bulunacak. Ön yüzeyde ise selfie çekmek, video kaydetmek ve görüntülü görüşmek gibi aktiviteler için 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Önceki modelde ise 50 megapiksel ana kamera, yardımcı sensör ve 8 megapiksel ön kamera tercih edilmişti.

HMD Vibe 2 5G'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

HMD'nin yeni telefonu, 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Cihazda ayrıca 10W kablolu şarj desteği bulunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan HMD Vibe'da 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 18W hızlı şarj teknolojisi yer alıyor.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda telefonun hem günlük kullanım hem de Subway Surfers City gibi donanımı zorlamayan mobil oyunlar için yeterli performans sunacağını söyleyebilirim. Bence IPS LCD yerine AMOLED tercih edilse daha iyi olur çünkü AMOLED çok canlı renklere sahip. Bu da telefon kullanımını daha keyifli hâle getiriyor.

5.000 mAh batarya kapasitesi için 10W şarj hızının düşük olduğunu düşünüyorum. Bence bu kapasite için şarj hızı en az 45W civarında olmalı. Şarj hızının düşük olması, şarj işleminin uzun sürede tamamlanmasına neden oluyor. Dolayısıyla telefonlarda batarya kapasitesi kadar şarj hızı da oldukça önemlidir.