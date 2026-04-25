Herkesin Gözü Bu Oyunda! Çıkışının Üzerinden Aylar Geçse de Unutulmadı

Resident Evil Requiem'in piyasaya sürülmesinden bu yana epey uzun bir zaman geçti ancak oyun hâlâ adından söz ettirmeyi başarıyor. Bu, büyük ölçüde çok sayıda satışa imza atmaya devam etmesinden kaynaklanıyor. Yeni açıklanan satış miktarı, bu hayatta kalma oyununa olan ilginin hâlâ yüksek olduğunu gösteriyor.

Resident Evil Requiem Ne Kadar Satıldı?

Resident Evil Requiem'in güncel satış miktarının 7 milyonu geçtiği açıklandı. Bu başarı, oyunun arkasındaki ekip tarafından kutlandı. Paylaşılan bir gröselde oyunun iki ana karakteri olan Grace Ashcroft ile Leon S. Kennedy'ye özel pastalar yer aldı. Oyunun konseptini yansıtan zombi temalı her iki pastada da 7 milyon sayısına dikkat çekildi.

Bu yeni satış miktarı aslında pek şaşırtıcı olmadı. Öyle ki bu oyun, piyasaya sürüldüğü ilk 5 gün içinde 5 milyon satış miktarına ulaşmıştı. Hatta Resident Evil serisinde bu satış miktarına bu kadar süre içinde ulaşan ilk oyun olarak tarihe geçmişti. Bu da oyunun oldukça benimsendiğini, satış miktarının daha da artacağının bir göstergesi olarak yorumlanmıştı.

Resident Evil Requiem Neden Bu Kadar Başarılı Oldu?

Resident Evil Requiem'in bu kadar başarılı bir oyun olarak öne çıkmasının başlıca sebebi, serinin özüne sadık kalması. Pek çok oyuncu, özellikle son birkaç oyunun daha çok aksiyon ağırlıklı bir yapım hâline döndüğünü, zombilerin eskisi gibi korkutucu olmadığını düşünmeye başlamıştı. Yeni oyunda zombilere tıpkı ilk oyunlar gibi öncelik verildi. Bunun gibi daha birçok detay ile oyuncuların beklentileri karşılandı. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda zaten Resident Evil Requiem'in başarılı olmaması imkânsız bir hâl alıyor.

Resident Evil Requiem Ne Zaman Piyasaya Sürüldü?

Capcom tarafından geliştirilen ve yayınlanan Resident Evil Requiem, 27 Şubat 2026 tarihinde piyasaya sürüldü. Oyun şu anda Windows (Epic Games ve Steam), PlayStation 5, Xbox Series X / S ve Nintendo Switch 2 platformları üzerinden oynanabiliyor. Oyunun bu kadar çok satılmasının üzerinde hangi platformun büyük etkiye sahip olduğu ise şimdilik bilinmiyor.

Editörün Yorumu

Resident Evil serisinin son birkaç yıldır piyasaya sürülen oyunları beni hiç kendine çekmiyordu. İlk oyunları oynamış ve bunlara alışmış birisi olarak yeni oyunlarda alışkın olduğum o atmosferi bulamıyordum. Resident Evil Requiem ise beni o ilk oyunlara geri götürdü. Satışlara bakılacak olursa bu durumu sadece ben değil, daha birçok oyuncu yaşadı. Capcom'ın oyuncuları dinlemesi işe yaramış gibi görünüyor.