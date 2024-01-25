Riot Games’ten Sonra Microsoft’ta: 1.900 Çalışanı İşten Çıkarıyor!

Activision Blizzard ve Xbox, 1.900 çalışanını bu hafta işten çıkarma kararı aldı. Microsoft öncelikle Activision Blizzard'da işten çıkarmalar yaparken, bazı Xbox ve ZeniMax çalışanları da kesintilerden etkilenecek.

Karar sonrasonda Activision Blizzard başkanı Mike Ybarra ayrılmaya karar verdi ve Blizzard'ın hayatta kalma oyunu iptal edildi.

Buna ek olarak Blizzard başkanı Mike Ybarra da ayrılma kararı aldı. İşten çıkarmaları toplamda yaklaşık 22.000 çalışanı olan Microsoft Gaming bölümünün yaklaşık yüzde 8'ine denk geliyor.

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Blizzard başkanı Mike Ybarra, şirketten ayrılma kararı aldı. Microsoft'un oyun içeriği ve stüdyoları başkanı Matt Booty, Bu karara ilişkin bir iç şirket notunda, Mike Ybarra'nın daha önce Microsoft'ta uzun yıllar geçirdiğini ve Blizzard'ın başkanı olarak satın alma işlemi tamamlandıktan sonra şirketten ayrılmaya karar verdiğini belirtti. Microsoft, önümüzdeki hafta yeni bir Blizzard başkanı atamayı planlıyor.

Ayrıca Blizzard'ın baş tasarım sorumlusu Allen Adham da şirketten ayrılıyor. Matt Booty, Allen Adham'ın Blizzard'ın kurucu ortaklarından biri olduğunu ve Blizzard'ın tüm oyunları üzerinde geniş bir etkisi olduğunu belirtiyor. Blizzard'ın daha önce duyurduğu hayatta kalma oyunu bu değişikliklerin bir parçası olarak iptal edildi. Microsoft, bazı çalışanları bu iptal sonucunda bir umut vadeden yeni projelere kaydırmayı planlıyor.

Microsoft Gaming CEO’su Phil Spencer kararla ilgili olarak “Activision Blizzard liderliği, işin tamamını destekleyecek bir strateji ve uygulama planı üzerinde çalışıyor.” dedi. Bu süreçte yaklaşık 1900 çalışanın rollerini azaltma kararı alındı. Son olarak bu kararın etkilenenlere destek sağlanacağı ve ayrılan meslektaşlara saygı ve şefkatle davranılacağı belirtildi.

Ayrıca Microsoft Gaming’in dünya çapında daha fazla oyuncuya oyun sunma stratejisine yatırım yapmaya devam edeceğini vurguladı.

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